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Cizre Barajı'nın Tamamlanması Bölge Tarımına Can Su Olacak

Cizre Barajı'nın Tamamlanması Bölge Tarımına Can Su Olacak
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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Cizre Barajı'nın tamamlanmasının Cizre, Nusaybin ve İdil'de 770 bin dönümlük tarım arazisinin sulanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Barajın bölge tarımına sağladığı katkılara dikkat çekti.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Cizre Barajı'nın tamamlanmasını talep ederek, "Bu barajın bitmesi, Cizre, Nusaybin ve İdil'de tam 770 bin dönümlük verimli arazinin suya kavuşması anlamına geliyor." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cizre Barajı'nın Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa edilmesi gereken Hidroelektrik Santrali (HES) ve sulama barajı olduğunu söyledi.

Uzun yıllar geçmesine rağmen hala yapımına başlanmayan barajın bölgedeki tarım arazileri için önemine işaret eden Demir, "Bu barajın bitmesi, Cizre, Nusaybin ve İdil'de tam 770 bin dönümlük verimli arazinin suya kavuşması anlamına geliyor. Bunun yapılması durumunda Türkiye'nin çok verimli arazilere kavuşacağı, kendi kendine yeterlilik anlamında çok geniş imkanlara kavuşacağı ve o coğrafyanın da ciddi anlamda kalkınacağı tartışmasız yatırım olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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