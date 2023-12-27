'Gençlerin ve Gençliğin Belediyesi' sloganı altında hayata geçirdiği yatırımlarla Malatya'daki genç yeteneklerin ön plana çıkması noktasında ciddi adımlar atan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey Şehit Levent Coşkun İlk ve Ortaokuluna spor malzemesi desteğinde bulundu. Çınar, çocukların sportif başarılarının ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek adına bugüne kadar çok sayıda fiziksel yatırımın yanı sıra sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Yeşilyurt Belediyesi, genç yaşta farklı branşlarda kendilerini geliştirmek isteyen genç yeteneklerin ihtiyaçlarını karşılamak adına başlattığı malzeme yardımlarına devam ediyor.

Gençlerin temiz, düzenli ve konforlu alanlarda spor yapması için ilçenin dört bir tarafına yeni nesil spor sahaları inşa ederek Yeşilyurt'u spor kenti yapma hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen Yeşilyurt Belediyesi bir yandan fiziksel yatırımların sayısını artırırken diğer taraftan da malzeme destekleriyle genç sporcuların moral ve motivasyonlarını yükseltiyor.

Gündüzbey Şehit Levent Coşkun İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan spor malzemelerini okul idarecilerine teslim etti.

Gündüzbey Şehit Levent Coşkun İlk ve Ortaokulu Müdürü Selahattin Kılıç ile Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, mahalleye ve gençlere yönelik yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, gençlerin sağlıklı gelişimine destek olmak için yatırımlara ve desteklere devam ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin en iyi şartlarda ve ortamlarda eğitim alabilmesi için her türlü desteği verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Çocuklarımızın erken yaşlarda gerek okul hayatlarında gerekse de sportif hayatlarında başarılar elde etmesi için desteklerimize aralıksız devam ediyoruz. İlçemizin dört bir tarafına yeni nesil spor sahaları inşa ederken diğer taraftan okullarımızın malzeme ihtiyaçlarının karşılanması içinde imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. 270 evladımızın eğitim gördüğü Gündüzbey Şehit Levent Coşkun İlk ve Ortaokulumuza da bu kapsamda spor malzemesi desteğinde bulunduk. Bizler gençlere ve gençliğe önem veren bir hizmet anlayışıyla ilçemize hizmet ediyoruz. Mesire alanları, tarihi ve turistik mekanları ile doğal güzellikleriyle yılın her mevsiminde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Gündüzbey mahallemiz 6 Şubat depremlerinden çok fazla etkilendi. Mahallemizin yeniden planlanması, barınma sorunun kökten çözüme kavuşması, müstakil evlerin yapılması ve diğer talepleri çözüme kavuşturmak için bizlerde Bakanlık nezdinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bir yandan mahallemizin temel ihtiyaçlarını giderirken diğer taraftan gelen talepleri de karşılayarak bu güzel mahallemizin sosyal, sportif ve kültürel hayatını yeniden hareketlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Gündüzbey Şehit Levent Coşkun İlk ve Ortaokulumuzda eğitim gören çocuklarımıza yedi ayrı branşta spor yapabilecekleri malzemelerini getirdik. İnşallah öğrencilerimiz bu malzemeler sayesinde çalışmalarını sürdürecek ve katılacakları turnuvalarda elde edecekleri başarı bizleri gururlandıracaktır. Spor malzemelerinin okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum ve öğrencilerimize katılacakları turnuvalarda başarılar diliyorum" dedi. - MALATYA