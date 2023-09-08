Çin Başbakanı Li Qiang, Uluslararası Topluma İşbirliği ve Güvenlik Vizyonu Çağrısı Yaptı

Çin Başbakanı Li Qiang, uluslararası toplumun güvenlik kavramını aşırı genişletme ve ekonomik meseleleri siyasileştirmeye yönelik çabalara ortaklaşa direnmesi gerektiğini belirtti. Li, uluslararası toplumdan, ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir bir güvenlik vizyonu benimsemesini, ayrıca dışa açık ve kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemesini istedi.

Çin Başbakanı Li Qiang, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Doğu Asya işbirliği konulu liderler toplantısı sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Çin Başbakanı Li Qiang, uluslararası toplumdan, ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir bir güvenlik vizyonu benimsemesini, ayrıca dışa açık ve kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemesini istedi.

CAKARTA, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, uluslararası toplumun güvenlik kavramını aşırı genişletme ve ekonomik meseleleri siyasileştirmeye yönelik çabalara ortaklaşa direnmesi gerektiğini belirtti.

Li, Cakarta'da düzenlenen Doğu Asya işbirliği konulu 26. Çin-ASEAN Zirvesi, 26. ASEAN Artı Üç Zirvesi ve 18. Doğu Asya Zirvesi liderler buluşmaları çerçevesinde Perşembe günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin başbakanı, mevcut uluslararası konjonktüre değişim ve düzensizliğin hakim olduğunu ve durumun vahameti karşısında uluslararası toplumun zorlukların üstesinden gelmek için daha çok bir araya gelerek birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Li, uluslararası toplumdan, ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir bir güvenlik vizyonu benimsemesini, ayrıca dışa açık ve kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemesini istedi.

Küresel ekonomik yönetişim sistemi reformuna hız verilmesinin önemine değinen Li, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası finans kuruluşlarındaki temsilinin ve sesini etkin şekilde duyurmanın önemli olduğunu ifade etti.

Çin başbakanı, uluslararası toplumu, ortak eylem ve adil yük paylaşımı ilkesi temelinde gelişmekte olan ülkelerin borç sorununu bir an önce ancak ihtiyatlı şekilde ele almaya çağırdı.

Li, uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması'na bağlı kalması ve ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi doğrultusunda iklim değişikliği konusunda uluslararası işbirliğini istikrarlı şekilde ilerletmesi gerektiğine işaret etti.

Li, bu yılın Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından ortaya konan insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa etme vizyonu ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Çin Başbakanı Li Qiang, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Doğu Asya işbirliği konulu liderler toplantısı sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi, 7 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Li, Xi'nin son yıllarda Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni art arda önererek küresel kalkınma ve yönetişim için Çin çözümlerini sunduğunu söyledi.

Çin'in BM'nin uluslararası ilişkilerde merkezi rol oynamasını kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini belirten Li, insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplumun inşasını teşvik etmek üzere BM ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Guterres ise çeşitli zorluklar karşısında ülkelerin birlik olması, karşılıklı güveni arttırması, dünya ekonomisinin parçalanmasını önlemesi ve küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in küresel gündemin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyleyen Guterres, BM'nin Çin ile diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye, uluslararası ekonomik yönetişim sisteminin reformunu desteklemeye, gelişmekte olan ülkelerin gıda güvenliği, halk sağlığı ve iklim değişikliği gibi zorlukların üstesinden gelmek için yeterli kaynak elde etmelerine yardımcı olmaya ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.