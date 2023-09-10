Çin Başbakanı Li Qiang, G20 Zirvesi'nde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi

Çin Başbakanı Li Qiang, G20 Zirvesi çerçevesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Li, Çin ve Avrupa'nın işbirliğini artırması gerektiğini vurguladı ve ilişkilerin kazan-kazan niteliği taşıdığını söyledi.

Çin Başbakanı Li Qiang, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi çerçevesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi, 9 Eylül 2023. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

YENİ DELHİ, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin-Avrupa ilişkilerinin ana ekseninin işbirliği olduğunu ve ilişkilerin kazan-kazan niteliği taşıdığını söyledi.

Li, G20 Zirvesi çerçevesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Li görüşmede, Çin ve Avrupa'nın, çok kutuplu bir dünyada iki büyük güç ve küresel kalkınmanın iki büyük dinamosu olarak daha da yakınlaşması ve işbirliğini artırması gerektiğini ifade etti.

Başbakan, her iki tarafı da uluslararası konjonktürdeki belirsizlikleri Çin-Avrupa ilişkilerindeki istikrar sayesinde dengelemeye çağırdı.

Li, bu yıl Çin-AB Zirvesi'ne başarılı şekilde ev sahipliği yapmak, karşılıklı güveni derinleştirmek, iletişim ve istişare yoluyla farklılıkları uygun şekilde ele almak, ayrıca küresel barış ve kalkınmaya ortaklaşa daha olumlu katkılarda bulunmak için Avrupa ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Risk önleme ve işbirliğinin birbirini dışlayan kavramlar olmadığına değinen Li, insanların karşılıklı bağımlılığı güvensizlikle bir tutmamaları, güvenlik kavramını istismar etmemeleri ve ekonomik konuları siyasileştirmemeleri gerektiğine işaret etti.

Li, Çin'in kalkınması ve dışa açılımının Avrupa ve dünya için risk değil fırsat oluşturduğunu söyledi.

Başbakan, Çin-Avrupa ekonomik ve ticari ilişkilerinin güvenilirliğini ve istikrarını artırmak için Avrupa ile iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Li, Çinli şirketlerin Avrupa'da yatırım yapmaları ve faaliyet göstermeleri için AB'nin piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerine bağlı kalması, ticaret ve yatırım piyasalarını açık tutması ve adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir ortam sağlaması temennisinde bulundu.

Başbakan ayrıca, Avrupa ile yeşil ortaklığı daha da derinleştirmeye, temiz enerji ve yeşil finans gibi alanlarda diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye ve iklim değişikliğiyle mücadelede gelişmekte olan ülkelere destek vermeye istekli olduklarını belirtti.

Von der Leyen ise yılın başından beri Avrupa ve Çin arasındaki etkileşimin sürekli güçlenerek olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Yetkili, Avrupa'nın, iklim değişikliği ve diğer küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etmek için Çin ile çeşitli alanlarda diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu ifade etti.