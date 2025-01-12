Çiğdem Karaaslan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaaslan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Karaaslan, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın Gücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Klebher Vasquez'in "Kim Kimi İzliyor" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Bayram" adlı fotoğrafına oy veren Karaaslan, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" ve "Spor" kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar Topu" başlıklı karesinden yana oy kullandı.

Fotoğrafın her şeyden önce önemli bir sanat olduğunu söyleyen Karaaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Deklanşöre bastığınızda sizin gözünüzle tespit ettiğiniz açıya giren o anı dondurmuş oluyorsunuz. Gazetecilerin ve fotoğraf sanatçılarının tarihe tanıklık etmeleri ve o tanıklığı milyonlarla paylaşmaları çok değerli. Anadolu Ajansının da çok zorlu coğrafyalar, savaş alanları ve çatışmaların devam ettiği dünyanın birçok bölgesinde olmasının yanı sıra hayatın her anında orada olup o anı ölümsüzleştirmekle ilgili vermiş olduğu çabayı çok önemsiyoruz. Bu çabayı verirken sadece o anı ölümsüzleştirmekle kalmıyor, bunu sanatsal değere dönüştürecek bir ekibe sahip. Çoğu zaman dünya ajanslarının Anadolu Ajansından fotoğraf alıp kullandığını da biliyoruz."