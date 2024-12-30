CHP Sözcüsü Yücel, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na yaptığı ziyarete ilişkin, "Başından beri çözüm yerinin TBMM olması gerektiğini, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimiz ve gazilerimizi rahatsız edecek bir iş yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Yücel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2024'ün Türkiye için zor geçtiğini, ekonomik kriz ve gelir dağılımında adaletsizlik yaşandığını, iktidarın ise bunlara kayıtsız kaldığını savundu.

2024 yılını milli eğitim açısından "kara bir yıl" olarak nitelendiren Yücel, iktidarın yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşüren siyasi müdahalelerde bulunduğunu ileri sürdü.

Yücel, belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin, "21'inci yüzyılda kayyum uygulaması bir demokrasi ayıbıdır. Üstelik iktidar, CHP'li belediyelere sadece kayyum atamakla yetinmemiş, belediyelerimize haciz göndererek, hesaplarına bloke koyarak, kreşleri kapatmakla tehdit ederek 31 Mart seçimlerinin hazımsızlığını devam ettirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Asgari ücret görüşmeleri, işçinin, emekçinin kabusu haline gelmiştir"

Enflasyonun yüzde 48 olduğu bir ülkede asgari ücretin yüzde 30 oranında arttırılmasına ilişkin eleştirilerde bulunan Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, genel merkez düzeyinde işçi sendikaları ile başlattığı süreci, yerelde de tüm sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ile 2025'te de devam ettireceklerini vurguladı.

Yücel, ocak ayının ilk yarısından itibaren işçilerin yoğun olduğu şehirler öncelikli olmak üzere "Geçinemiyoruz, geçim yoksa seçim var" sloganıyla bir kampanya başlatacaklarını dile getirdi.

Asgari ücretin aslında en büyük toplu sözleşme olduğunu belirten Yücel, "Oysa bizim ülkemizde asgari ücret görüşmeleri, işçinin, emekçinin kabusu haline gelmiştir." diye konuştu.

Yücel, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 17 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini anımsatarak, AB'nin Türkiye'ye, geçici koruma statüsündeki Suriyeli sığınmacılar için ilave 1 milyar avro hibe vereceğini ama Suriyelilerin Türkiye'ye maliyetinin en az 200 milyar dolar olduğunu savundu. Yücel, Suriye'de yapılacak altyapı yatırımları için AB'nin ve Birleşmiş Milletler'in elini taşın altına koymasının zamanının geldiğini söyledi.

"Çözüm yerinin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz"

"DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na yaptığı ziyaret, dün ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklama ve heyette yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yılbaşından sonra siyasi partilerden randevu isteyeceklerini açıklamasına" ilişkin soru üzerine Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in açıklamalarını takip ettik. Kendileri, bizden de randevu isteyeceklerini belirttiler. Biz, prensip olarak tüm siyasi partilerle diyalog zeminindeyiz. Tüm siyasi partilerle uzun yıllardır görüşebilen tek siyasi partiyiz. Dolayısıyla iletişim kanallarımız açık. Başından beri çözüm yerinin TBMM olması gerektiğini, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimiz ve gazilerimizi rahatsız edecek bir iş yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ziyaret yapıldığı taktirde, daha detaylı bir görüşme olursa, bunu partimizin yetkili kurullarında görüşüp kamuoyuna tavrımızı detaylı bir şekilde açıklarız."