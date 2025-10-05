CHP Seçim Çalışmalarını Hızlandırdı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Seçime kadar olacak çalışmaları planladık. Her şeyden önemlisi Cumhuriyeti Halk Partisi doğru yerinde eleştiriler ortaya koyuyor. Kurultayda parti programımız kabul edildikten sonra bundan sonra eleştirilerimiz ama o eleştirilerin karşısında önerilerimiz yapacaklarımız da toplumda paylaşılacak" dedi.

CHP'nin Abant Gölü Milli Parkı'nda bir otelde cuma günü başlayan 'TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı' bugün öğleden sonra sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı, milletvekilleri ve parti yöneticileri tarafından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar değerlendirerek yol haritası belirlendi. Toplantının bitmesinin ardından açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, toplantıların çok verimli geçtiğini belirterek, "Milletvekili arkadaşlarımız konuştu, genel başkanımız konuştu. Bugüne dair, geleceğe dair düşüncelerimizi paylaştık. Cumhuriyet Halk Partisi, grubu adına biliyorsunuz ki zor bir süreçten geçiyor. Ülkemizde, partimizde, milletvekili grubumuzla öncelikle bunu paylaştık. Türkiye baskı altında, basın baskı altında, sanatçılar baskı altında; tutuklu olan gazeteciler var, siyasetçiler var. Partimiz, kurumsal olarak hukuksuz bir yargılamayla baskı altında. 2 ay sonra Türkiye'yi ilgilendiren bütçe görüşmelerine başlayacağız. Bir yandan bütçede halkın, ezilenlerin hakkını savunacağız bir yandan adliyelerde haksız tutuklamalara, baskıya karşı bir direnç göstereceğiz, bir yandan meydanlarda olacağız" diye konuştu.

Başarır, yarın seçim olacakmış gibi çalışıp hazır olacaklarını vurgulayarak, "Aslında seçim kampanyamız 59 mitingde gördüğünüz üzere başlamıştı ve devam edecek. Özellikle bütçe görüşmelerinin önemine bir kez daha dikkat çektik. Çünkü bu bütçede hepiniz göreceksiniz bütçe açığını, faizi ödenen parayı. Garanti verilen kamu projelerinde fazla fazla ödenen paraları, emeklinin işçinin, ezilenlerin durumunu, bunları konuştuk. Dediğim gibi seçime kadar olacak çalışmaları planladık. Her şeyden önemlisi Cumhuriyeti Halk Partisi evet çok doğru, yerinde eleştiriler ortaya koyuyor. Kurultayda parti programımız kabul edildikten sonra eleştirilerimiz ama o eleştirilerin karşısında önerilerimiz, yapacaklarımız da toplumda paylaşılacak. Ekonomide, adalette, dış politikada bundan sonra nasıl bir yönetim, nasıl bir parti bu ülkeyi yönetecek. 86 milyon ve sizler bileceksiniz" ifadelerini kullandı.