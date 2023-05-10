CHP Münih Temsilcisi Üzeyir Tomakin'den Yurt Dışı Oyları İçin Teşekkür Mesajı

CHP Münih Temsilcisi Üzeyir Tomakin, yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık görevlilerine, müşahitlere ve Alevi derneklerine teşekkür ederek, umutlu bir şekilde demokrasi mücadelesinin insan haklarına saygın, çağdaş cumhuriyet yapısıyla sonuçlanmasını diledi.

CHP Münih Temsilcisi Üzeyir Tomakin, yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından "Bu süreçte yoğun emeği geçen, ülkemize yeniden hak, hukuk ve adaletin gelmesi için mücadelelerini sürdüren sandık görevlisi, müşahit ve sandık çadırlarında görevlerini sürdüren ve özellikle Alevi derneklerinin ve bireylerinin verdiği güçlü destekleri için çok teşekkür ederim. Umarım bu demokrasi mücadelemiz insan haklarına saygın, çağdaş cumhuriyet yapısıyla sonuçlanır" açıklamasını yaptı.

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemleri sona erdi. CHP Münih temsilcilerinden Üzeyir Tomakin, oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından bir mesaj paylaştı.

Tomakin'in mesajı şöyle:

"Bugün Münih'te son seçim gününü kavgadan uzak, barışçıl bir ortamda gerçekleştirdik. Bu süreçte yoğun emeği geçen, ülkemize yeniden hak, hukuk ve adaletin gelmesi için mücadelelerini sürdüren sandık görevlisi, müşahit ve sandık çadırlarında görevlerini sürdüren ve özellikle Alevi Dernekleri'nin ve bireylerinin verdiği güçlü destekleri için çok teşekkür ederim. Umarım bu demokrasi mücadelemiz insan haklarına saygın, çağdaş cumhuriyet yapısıyla sonuçlanır. Toplam 55.571 oy gönderiyoruz anavatana. Münih'te seçim boyunca görev yapan temiz yürekli, yurtsever arkadaşlara teşekkür ediyorum. Umarım emekleriniz boşa gitmez."