CHP Milletvekili Tutdere, tütün fiyatlarının yükseltilmesini istedi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, mazot ve gübre fiyat artışlarına dikkat çekerek tütün fiyatlarının yükseltilmesini istedi.

Mazot ve gübre fiyatlarıyla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, gübrede yüzde 900, mazotta yüzde 388 artış olduğunu tütün üreticisinin alın terine artış olmadığını vurguladı.

Girdi maliyetlerinin yükselmesine karşın tütün fiyatlarının artırılmamasını eleştiren CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman tütünün başkenti. Geçen hafta sözleşmeli tütünle ilgili özel sektör firmaları fiyat açıkladılar, fiyatlarda Ege Tütünleri için 90 lira, Virginia tütünü için yani Adıyaman ve diğer bölgelerde yetişen tütünler için de 70 lira fiyat açıkladılar. El insaf, buradan hükumete sesleniyorum, her şeye zam geldi, bu fakir fukaranın alın terine hiç mi zam gelmedi. Tütün üst kurulunun buradaki bu haksızlığa dur demesi gerekiyor. Mazotta, gübrede, her şeyde ciddi artışlar var ama tütün üreticisinin alın terine artış yok. Özel firmaları da vicdanlı olmaya, milletin alın terinin hakkını vermeye davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN