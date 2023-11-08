CHP Milletvekili Gürer, çiftçilere de emekli ikramiyesi verilmesi gerektiğini belirtti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilere ödenecek bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiyenin, ziraat odasına kayıtlı çiftçilere de verilmesi gerektiğini belirtti. Gürer, ayrıca çiftçilerin bu yasadan muaf tutulmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilere ödenecek bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiyenin, ziraat odasına kayıtlı çiftçilere de verilmesi gerektiğini belirtti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira verilmesine yönelik kanunun, TBMM'den geçtiğini anımsattı.

Çalışan emeklilerin bu yasadan muaf tutulduğunu ifade eden Gürer, muaf tutulan gruplar arasında odaya kayıtlı çiftçilerin de bulunduğunu söyledi. Gürer, "Odaya kayıtlı çok sayıda çiftçi istifa etmeye başladı. Odadan ayrılınca bu ikramiyeyi alabileceklerini düşünüyorlar. Yalnız kanun çıktıktan sonra yapılan istifaların bir geçerliliği yok. Çiftçilerin, 5 bin liralık ikramiyeden muaf tutulması kabul edilebilir bir durum değil. 5 bin liradan muaf tutulan çalışan emeklilerin ve çiftçilerin de çıkarılacak bir ek yasa ile bu haktan yararlanması gerekiyor." dedi.

Her yıl bir ürünün iklim değişikliğinden olumsuz etkilendiğini dile getiren Gürer, bu yıl fasulye ve soğan üretiminde sorun yaşandığını, üreticinin kazanamadığını, tüketicinin de yüksek fiyatla karşı karşıya kaldığını kaydetti.