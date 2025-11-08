CHP Lideri Özgür Özel: Ferrero Fındıkta Manipülasyon Yapıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İtalyan firma Ferrero'nun fındık üzerinde manipülasyon yaptığını belirterek, "Güya adı dünya devi, boyu devrilsin fındıkta tekel olan firma; kendisi yapmıyor da Avrupa'nın en saygın basın yayın kuruluşlarından bir tanesine yalan haber sızdırıyor. Efendim 'Bu sene Türkiye'den fındık almayacağız.' Böyle olunca piyasada bir manipülasyon ve panikle fındık fiyatları aşağıya doğru gelmeye başladı. Buradan öyle dünya devi falan tanımam, bu fındıkta bir tane dünya devi var; Ordu, Giresun ve Karadeniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. İtalyan Ferrero firmasının manipülasyon yaparak fındık fiyatlarını düşürmeye çalıştığını söyleyen Özel, "Bu yıl rekolte yüksek olacak dediler, önce fındığın fiyatını aşağıya doğru asıldılar. Sonrasında fiyatlar yukarıya doğru gidiyordu ki bu güya adı dünya devi, boyu devrilsin fındıkta tekel olan firma; kendisi yapmıyor da Avrupa'nın en saygın basın yayın kuruluşlarından bir tanesine yalan haber sızdırıyor. Efendim 'Bu sene Türkiye'den fındık almayacağız.' Böyle olunca piyasada bir manipülasyon ve panikle fındık fiyatları aşağıya doğru gelmeye başladı. Öyle dünya devi falan tanımam, fındıkta bir tane dünya devi var; Ordu, Giresun ve Karadeniz" diye konuştu.

Fındığın ham olarak değil işlenerek satıldığında daha değerli bir ürün olduğunu belirten Özel, "Bu dünya devi denen ne yapıyorsa, onu belirli bir noktaya kadar bizim yapmamız, çikolata üreticilerine ara mamul olarak ya da dünya piyasasına son mamul olarak bizim satmamız lazım" şeklinde konuştu.

Emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması

Emekli maaşı ve asgari ücretle geçinenlerin zor şartlar altında yaşadığını aktaran Özel, "En düşük emekli 16 bin 800 lira maaş alıyor. Altın hesabı şaşmaz, Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün 1,5 çeyrek altın alıyor. Altın oldu 11 bin lira, en düşük emekli maaşı 16 bin lira" dedi.

Özel, partilileri CHP'nin ay sonunda yapılacak olan büyük kurultayına da davet etti. - ORDU