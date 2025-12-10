CHP lideri Özgür Özel'den emeklilere 'bir asgari ücret ikramiye' vaadi

Haberler

Partisinin İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlediği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret tekliflerinin 39 bin TL olduğunu hatırlatarak iktidar olmaları halinde her emekliye bayramlarda bir asgari ücret ikramiye vereceklerini söyledi.

CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 74'üncüsü İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlendi.

EMEKLİYE "BİR ASGARİ ÜCRET İKRAMİYE" VAADİ

Miting alanında toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere yönelik dikkat çeken bir vaatte bulundu. Asgari ücret tekliflerinin 39 bin TL olduğunu hatırlatan Özel, iktidar olmaları halinde her emekliye bayramlarda bir asgari ücret ikramiye vereceklerini söyledi.

"CHP İKTİDARINDA BAYRAM İKRAMİYESİ KOMİK OLMAYACAK"

Özel'in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Asgari ücret teklifimiz 39, altına yokuz. Emeklilerine sefalet maaşına itiraz ediyoruz, bir asgari ücret olmalı diyoruz. CHP iktidarında bayram ikramiyesi komik olmayacak. Her emekliye bayramda birer asgari ücret verilecek. Söz veriyoruz. Yalana dolana tokuz, asgari ücret olmalı 39. Kırk haramilere var, yandaşlara var, 5'li çeteye var, Tayyip Bey'in sevdiği zenginlere var, bize gelince yok. 39 bin lira asgari istiyoruz. En düşük emekli maaşı da bir asgari olmalı."

Kaynak: Haberler.com / Politika
