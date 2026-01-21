Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Çekmeköy'de düzenlenen mitingine katıldı

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Çekmeköy'de düzenlenen mitingine katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaların ardından Çekmeköy'de miting yaparak partisini destekleyenlere hitap etti. Emekli ve emekçilerin yoksulluk sınırının altında kaldığını vurgulayan Özel, halka katılım çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Çekmeköy'de katılımcılara hitap etti.

Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 83'üncü buluşmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çekmeköy'ün 1994'te Ümraniye'ye bağlı bir belde olarak kurulduğunu, 2008'te ilçe olduğunu belirten Özel, "2009'da ilk belediye başkanını seçti. Bu ilçeyi son yapılan seçime kadar Cumhuriyet Halk Partisi hiç kazanamadı. Ancak Çekmeköy'e ne gücendik ne alındık, ne Çekmeköy'de kusur bulduk. Hatayı kusuru kendimizde aradık. Çalıştık, doğru bir aday belirledik." dedi.

Özel, Çekmeköy'deki okulların tümüne su arıtma sebilleri koyduklarını kaydederek, ilçeye 7 kreş kazandırdıklarını, 4 tanesinin de açılacağını dile getirdi.

CHP'nin meydan meydan büyüdüğünü ifade eden Özel, "İnsanlar kendini bu mücadelenin dışında bırakmıyor. Halen daha bu mücadeleye hak verip de evinde oturan varsa elinde kumanda, altında pijama, bu meydana bakan varsa o pijamalıya söylüyorum 'Çık meydana, katıl aramıza.'" diye konuştu.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 3 asgari ücreti toplasan 98 bin lira olan yoksulluk sınırına ulaşmıyor. Bugün 4 emekli bir araya gelse yoksulluk sınırının üzerine çıkamıyor. Yeni veriler açıklandı. Tarım sektörünün yıllık ortalama geliri 237 bin lira. Köylü çiftçi ortalama yılda 237 bin lira kazanıyor. Aya bölersen 19 bin 700 lira ediyor. Yani emekliye hak görülen maaş, maalesef tarım sektöründekilerin de aylık geliri haline geldi. Bu iktidar hem emeklileri, hem emekçileri, hem de çiftçileri yoksullukta, en aşağıda, ayda 20 bin liralık gelirde eşitlemeyi başardı. Türkiye'deki tüm emekçileri, tüm çiftçileri, tüm esnafları, tüm işsizleri, tüm gençleri Meclis'te emekliler için verilen mücadeleye omuz vermeye davet ediyorum."

Emekliye dostluk edenin herkesin dostu olacağını ifade eden Özel, emekçinin, çiftçinin, esnafın, işsizin ve gençlerin emekliyle ortak hareket etmesi gerektiğini savundu.

Özel, uyuşturucu ve sanal bahisle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu bataklık kurumadan kimse kurtulmaz. Hiçbir çözüm olmaz. Sivrisineklerle uğraşmayı bırakıp bataklığı kurutacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Politika
