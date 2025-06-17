CHP lideri Özel, elinde mazotla kürsüye çıktı: Al sana 50 TL'lik mazot

CHP lideri Özel, elinde mazotla kürsüye çıktı: Al sana 50 TL'lik mazot
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CHP lideri Özel, elinde mazotla kürsüye çıktı: Al sana 50 TL'lik mazot
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CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında ekonominin gidişatına değinerek gelen zamları eleştirdi. Benzin ve motorine gelen zamlara kürsüde bidon ve litrelik şişeyle tepki gösteren Özel, "Önceden 50 lira verdin mi bir bidon mazot alıyordun. Şimdi 1 litre mazot alamıyorsun" dedi.

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüye içi mazot dolu bidonla çıkarak hükümete ekonomi üzerinden eleştirilerde bulundu.

"AL SANA 50 LİRALIK MAZOT"

Özel, konuyla ilgili açıklamasında "Mazota zam geldi, deyince ne diyordu? 'Beni ilgilendirmez ki, ben zaten elli liralık alıyorum'. Al sana elli liralık mazot. Elli liraya artık bir litre mazot alamıyor. Sen 2018'de Tayyip Bey'e oy verdin, biz 'Yapma' dedik. Biz dedik ki 'Bu tek adam rejimi Türkiye'ye iyi gelmez. Tayyip Bey gelirse ekmek küçülür, zamlar gelir'. O dedi ki 'Verin yetkiyi, görün etkiyi. Bakalım nasıl düşüreceğim enflasyonu, ucuzlatacağım hayatı, nasıl düşüreceğim faizleri, doları, avroyu, mazotu, benzini nasıl indireceğim görürsünüz. Yetkiye ihtiyaç var'. Verdiler yetkiyi, gördük etkiyi. Tek adam rejimi geldiğinde elli lira verdiğinde bir bidon mazot alıyordun, şimdi bir litre mazot alamıyorsun. Bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adam rejiminin etkisini merak edenler bunu görsünler. Bir yanda bir bidon mazot, bir yanda bir litre bile olamayan mazot" ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Özel, elinde mazotla kürsüye çıktı: Al sana 50 TL'lik mazot

"BUNUN KABUL EDİLEBİLİR BİR TARAFI YOK"

Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılması çağrısında bulunan Özel, "Erdoğan seçimi kazandı, geçen sene 1 lira bile asgari ücrete zam yapmadı. 22 bin 100 liralık asgari ücret, TÜİK'e göre bile şu anda alım gücü açısından 19 bin liraya düştü. 1 ay daha var, 18 bin küsur liraya düşecek. Önümüzdeki 6 ay daha bu maaşla geçinin diyorlar. Emekliler aynı şekilde. Bunun kabul edilebilecek bir tarafı yok" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıKablobükücü:

Sen gelince 1 tl mi yapacaksın

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Sayın başkanım helal olsun sana, böyle bir muhalefet olarak vatandaşın hakkı için meydanlara çıkanı görmedim. böyle de bir milleti bezdiren iktidar görmedim Tarlada çiftçinin, hayvancılıkla uğraşan insanların durumu bu, Servet harca, tarlada ürün para etmesin, çürüsün, ama aracılar kazansın, iktidar işte böyle, zengini zengin etti. vatandaşı da süründürdü, BİTİYOR SALTANATINIZ, YOK OLACAKSINIZ....

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

Hepiniz aynisiniz koklu bir degisim sart

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Haber YorumlarıMurat Akdas:

Çok Güzel bir eleştiri muhalefetten beklenen bu. Bırakın (taraflı) avukatlığı önyargılı mesela müsbet başkanlar hakkında yâda menfi s400 ler iha sihalar hakkında konuşmayın bazı şeylerin zamana ihtiyacı vardır elinizde olan yeter !!!

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Haber Yorumlarıumut mergen:

BOZKURT ÖZGÜR

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