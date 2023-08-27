CHP'li Veli Ağbaba, Cevdet Yılmaz'ın enflasyon açıklamalarını eleştirdi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Orta vadede tek haneli enflasyona gitmeyi öngörüyoruz" sözleriyle ilgili "Merkez Bankası Başkanı diyor ki, '2026'da 'Tek haneli enflasyona geçebiliriz.' Cevdet Yılmaz hayal kurmaya devam ediyor. Hayalle ülkenin gerçeklerinden bağını koparmış bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Orta vadede tek haneli enflasyona gitmeyi öngörüyoruz. Bunun politikalarını adım adım Orta Vadeli Program'da görme imkanı olacak" şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Ağbaba, bugün yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Cevdet Yılmaz herhalde Türkiye'de yaşamıyor. TÜİK'in bile açıkladığı enflasyon rakamlarından haberi yok. Merkez Bankası Başkanı'nın söylediklerinden bile haberi yok. Merkez Bankası Başkanı diyor ki, '2026'da ancak 'Tek haneli enflasyona geçebiliriz.' Cevdet Yılmaz hayal kurmaya devam ediyor. Hayalle ülkenin gerçeklerinden bağını koparmış bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Mazot, benzin seçimden bu yana iki kat artmış. Bütün gübresi, gıda ürünleri seçimden bu yana iki kat artmış hala enflasyon tek haneye düşüreceğiz diyerek insanların aklıyla alay etmeye devam ediyor. Cevdet Yılmaz ne ise Cumhurbaşkanı da o. Onun da büyük ekonomik politikası, 'Faiz sebep, enflasyon netice' teorisi maalesef ülkeyi bu noktalara getirdi. Ülke, dünyanın 5. en yüksek enflasyonuna sahip, sayın Cevdet Yılmaz hikaye okumaya devam ediyor."

"BİLİME, TEKNİĞE İNANMAYAN İNSANLAR BAŞIMIZDA OLDUĞU SÜRECE DAHA ÇOK ÇEKECEĞİMİZ VAR"

Ağbaba, depremden zarar gören Hatay Havalimanı'nın da aynı yere yapılması kararına tepki göstererek, "Hatay'da depremden ilk hasar gören yer Hatay Havalimanı'ydı. Hatay Havalimanı kullanılamaz duruma geldi. Şimdi aynı havalimanını aynı yerde yapacaklarını açıklamışlar. Allah bunlara akıl fikir versin, biraz da vicdan versin. Bilime, tekniğe inanmayan insanlar başımızda olduğu sürece daha çok çekeceğimiz şeyler var" dedi.