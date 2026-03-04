CHP'li Kaya, İstanbul–Eskişehir–Antalya Hızlı Tren Hattı'nın durumunu sordu

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, İstanbul–Eskişehir–Antalya Hızlı Tren Hattı'nın durumunu sorarak, "Artık sözlerin değil takvimlerin konuşulması gerekiyor." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın Türkiye ekonomisine en çok katkı sağlayan illerin başında geldiğini söyledi. Antalya'nın turizmde Türkiye'nin lokomotifi olduğunu belirten Kaya, kentin tarımda da önemli üretim merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Antalya'nın demiryolu ulaşımından yoksun kaldığını ifade eden Kaya, Antalya'ya ulaşacak İstanbul-Eskişehir- Antalya hızlı tren projesinin planlanan projeler arasında yer aldığını, son günlerde projeye başlanacağına dair duyumların bulunduğunu söyledi.

Projenin durumunu soran Kaya, "Bu proje kapsamında etüt ve fizibilite çalışması yapıldı mı? Yapım ihalesi ne zaman gerçekleşecek, inşaat ne zaman başlayacak? En önemlisi bu proje ne zaman tamamlanacak?" diye sordu.

Kaya, Antalya'nın yıllardır hızlı tren beklediğini belirterek, "Artık sözlerin değil takvimlerin konuşulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.