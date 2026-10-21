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CHP'li Türeli fon krizini 'soygun' olarak niteledi, bağımsız kurul istedi

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CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Meclis'te yatırım fonlarındaki krizi 'soygun' olarak nitelendirip bağımsız soruşturma kurulu istedi. Türeli, ekonomik krizin fon krizini tetiklediğini ve mağdur yatırımcıların bu süreçte yer aldığını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz aynı zamanda bu fon krizinin oluşmasına, birçok yatırımcının, şu anda mağdur olan yatırımcının da bu sürecin içinde yer almasına neden oldu." dedi.

Türeli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğüne işaret etti. Kanun teklifinin sorunları ortadan kaldırmadığını savunan Türeli, sorunun çözümü için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) sorumluluk verilmesini eleştirdi.

Soruşturma ve çözüm için bağımsız bir kurul oluşturulması gerektiğini dile getiren Türeli, ortada bir "soygun" olduğunu söyleyerek, fahiş kar elde edenlerden paraların alınması çağrısı yaptı.

CHP olarak atılması gereken adımlara ilişkin açıkladığı önerileri tekrarlayan Türeli, "Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz aynı zamanda bu fon krizinin oluşmasına, birçok yatırımcının, şu anda mağdur olan yatırımcının da bu sürecin içinde yer almasına neden oldu." ifadesini kullandı.

Fon soruşturmasına ilişkin süreci eleştiren Türeli, şöyle konuştu:

"Sermaye kuruluşlarının hepsinin bu yaşanan krizde, soygunda payı var, sorumluluğu var. Görevi ihmal etmiş olabilirler değişik nedenlerle, göz yummuş olabilirler, siyaseten arkada belki bir destek varsa buna girişmemiş olabilirler ama ortada ciddi sorunlar var. Bu bir kurumsal çöküş."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğini iddia eden Türeli, "Türkiye'nin denge ve denetim mekanizmalarına ihtiyacı var. Kurumların yeniden itibar kazandırılmasına bunların liyakatli insanlar tarafından yönetilmesine ihtiyacı var." dedi.

Kaynak: AA
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