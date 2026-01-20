CHP'li Ocaklı, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın tutuksuz yargılanmasını istedi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, sağlık durumu nedeniyle Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın tutukluluğunun sonlandırılmasını ve yargılamasının tutuksuz yapılmasını talep etti.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilerin 20 bin lira maaşla geçinemeyeceğini söyledi.

Emekli maaşının yükseltilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini dile getiren Ocaklı, "Burada istediğimiz net. Asgari ücretin, herkesin insanca yaşayabileceği bir seviyeye çekilmesi. Emekliler için de bunun en azından şimdilik asgari ücret seviyesinde olması bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve belediye başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan CHP'lileri ziyaret ettiğini anlatan Ocaklı, "Tutuklu belediye başkanlarımızın tamamı, kendileriyle ilgili ortaya atılan iddialara, somut delillerin ortaya çıkmamasından dolayı çok net biçimde gururlu ve bu yargılamanın tamamlanacağı süreci beklemek üzere bir santim eğilmeden dimdik duruyor." dedi.

CHP'li Ocaklı, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın sağlık durumunun kötü olduğunu belirterek, Kahraman'ın tutukluluğunun sonlandırılmasını ve yargılamasının tutuksuz olarak yapılmasını istedi.

Hakkındaki soruşturma sebebiyle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık'ın da sağlık durumunun kötü olduğunu söyleyen Ocaklı, "Kaçma şüphesi kalmayan, varsa delilleri savcılığın elinde bulunan ve hayati tehlikesi olan birinin, bir belediye başkanımızın halen tutuklu kalmasındaki ısrarı, insanlarımız anlayamıyor." diye konuştu.