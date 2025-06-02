CHP'li Suiçmez'den ÇAYKUR'a Sert Eleştiri

CHP'li Suiçmez'den ÇAYKUR'a Sert Eleştiri
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, ÇAYKUR'un kota ve kontenjan politikalarının çay üreticilerinin emeğini değersizleştirdiğini belirterek, reform taleplerinde bulundu.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, ÇAYKUR'un kota ve kontenjan politikalarının üreticilerin emeğini değersizleştirdiğini savundu.

Suiçmez, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yaş çay hasat sezonunun 16 Mayıs'ta başladığını ve birinci sürgün hasadının bitmek üzere olduğunu söyledi.

ÇAYKUR tarafından uygulanan kota ve kontenjan sistemini eleştiren Suiçmez, "ÇAYKUR, 15 gün içinde üreticiden 24 bin ton yaş çay alımı yaptı ve ardından da randevu sistemine geçeceğini ilan etmişti. Hemen sonrasında ise dekara 100 kilogram olarak belirlediği kontenjanı önce 50 kilograma, sonra da 25 kilograma düşürdüğünü ilan etti. ÇAYKUR, dört gün içinde kontenjan miktarını 4'te 1'e düşürdü, çay üreticisinin emeğiyle dalga geçer hale geldi. Dört gün içerisinde kontenjan miktarı 4'e 1'e indirilir mi? Bu nasıl iş bilmezliktir, nasıl aymazlıktır?" diye konuştu.

Suiçmez, "ÇAYKUR'un yıllardır uyguladığı kota ve kontenjan politikalarının üreticilerin emeğini değersizleştirdiğini ve üreticiyi özel sektörün insafsızlığına terk ettiğini" savundu.

Çay üreticilerinin köklü reform beklediğini ifade eden Suiçmez, üreticiyi korumak için acilen "Çay Kanunu"nun çıkarılması, yaş çay alım fiyatının nisan ayında açıklanması, taban fiyatın altında alım yapılmasının yasaklanması, kaçak çay sorunuyla etkin mücadele edilmesi, çay üreticilerinin borç faizlerinin silinmesi ve ana paranın da yapılandırılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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