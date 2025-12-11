Haberler

CHP'li Sarıgül, Erzincan'ın 2026 yılı bütçesinden hakkını alamadığını savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan'ın yatırımlarda ve teşviklerde yeterince desteklenmediğini savundu. Sarıgül, Meclis toplantısında bütçeden hakkının alınamadığını ve bu durumun işsizlik ve yoksulluk yarattığını ifade etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Can Erzincan yatırımlarda, teşviklerde göz ardı ediliyor, bütçeden hakkını alamıyor." ifadesini kullandı.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin, Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğini savundu.

AK Parti iktidarları döneminde Erzincan'ın ticari ve ekonomik anlamda zayıfladığını iddia eden Sarıgül, "Can Erzincan yatırımlarda, teşviklerde göz ardı ediliyor, bütçeden hakkını alamıyor. Böyle olunca can Erzincan'da işsizlik, yoksulluk oluyor." diye konuştu.

Erzincan'ın birçok konuda görmezden gelindiğini savunan Sarıgül, "Üzülerek ifade ediyorum ki can Erzincan, Sivas ile Erzurum arasına sıkışmış vaziyette. İnşallah CHP iktidarında can Erzincan'ın ışıklarını daha güzel, daha gür bir şekilde yakacağız." sözlerini sarf etti.

Bedelli askerlik yapanların çarşı iznine çıkması gerektiğini savunan Sarıgül, "Yemin töreni son hafta değil, ilk hafta yapılarak bu sorun çözülebilir, bedelli gelen asker evlatlarımız Erzincan esnafıyla buluşabilir." dedi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
title