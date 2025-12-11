CHP'li Sarıgül, Erzincan'ın 2026 yılı bütçesinden hakkını alamadığını savundu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Can Erzincan yatırımlarda, teşviklerde göz ardı ediliyor, bütçeden hakkını alamıyor." ifadesini kullandı.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin, Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğini savundu.

AK Parti iktidarları döneminde Erzincan'ın ticari ve ekonomik anlamda zayıfladığını iddia eden Sarıgül, "Can Erzincan yatırımlarda, teşviklerde göz ardı ediliyor, bütçeden hakkını alamıyor. Böyle olunca can Erzincan'da işsizlik, yoksulluk oluyor." diye konuştu.

Erzincan'ın birçok konuda görmezden gelindiğini savunan Sarıgül, "Üzülerek ifade ediyorum ki can Erzincan, Sivas ile Erzurum arasına sıkışmış vaziyette. İnşallah CHP iktidarında can Erzincan'ın ışıklarını daha güzel, daha gür bir şekilde yakacağız." sözlerini sarf etti.

Bedelli askerlik yapanların çarşı iznine çıkması gerektiğini savunan Sarıgül, "Yemin töreni son hafta değil, ilk hafta yapılarak bu sorun çözülebilir, bedelli gelen asker evlatlarımız Erzincan esnafıyla buluşabilir." dedi.