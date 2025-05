CHP'li Sarıgül'den Erzincan'a Destek Çağrısı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan'ın bütçeden hakkını alamadığını ileri sürerek, "Can Erzincan'ın, CHP iktidarında şahlanma dönemi başlayacak." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının 3 bin 600 kişi için işe alım yapacağını ancak 1 milyon 600 bin müracaat olduğunu söyleyerek, bu durumu eleştirdi.

Erzincan'da hastaneye 66 kişi için alım yapılacağını, 8 bin müracaat olduğunu ifade eden Sarıgül, Erzincan'ın kurasının Ankara'dan değil Erzincan'dan çekilmesini gerektiğini dile getirdi.

CHP'li Sarıgül, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatarak, 14 bin 500 lira maaş alan bir emeklinin kurban kesemeyeceğini, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin en az asgari ücret tutarında olması gerektiğini savundu.

Erzincan'ın her meselesini, projesini gündeme getirmeye devam edeceğini belirten Sarıgül, AK Parti iktidarının Erzincan'ı bazı konularda unuttuğunu, Erzincan'ın Erzurum'la Sivas arasına sıkıştırılmış olduğunu ileri sürdü.

Sarıgül, Erzincan'ın bütçeden hakkını alamadığını savunarak, şöyle konuştu:

"Can Erzincan'ın, CHP iktidarında şahlanma dönemi başlayacak. Erzincan gelişecek, Erzincanlıların sözü her zaman her yerde geçecek. Sivas-Erzincan hızlı treni nerede kaldı? Trabzon'la Erzincan arasında yapılacak demir yolu nerede kaldı? Raylar ne zaman döşenecek? Yaz geldi, Ege Bölgesi'nde binlerce Erzincanlı hemşehrim var. Uçak bulup da direkt Erzincan'a gelemiyorlar. İzmir'den Türkiye'nin her tarafına uçuş var, can Erzincan'a bir tane uçuş yok. İzmir'den Erzincan'a yaz süresi içerisinde lütfen bir sefer açın."