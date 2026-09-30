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CHP'li Sarıbal, yerli hayvan ırkı oranının yüzde 6'larda olduğunu söyledi

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CHP'li Sarıbal, yerli hayvan ırkı oranının yüzde 6'larda olduğunu söyledi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, TİGEM'in açıklamalarına göre yerli hayvan ırkı oranının yüzde 6'larda olduğunu, 100 hayvandan 6'sının yerli olduğunu söyledi. Sarıbal, bu durumun hastalıklara karşı direnci ve çiftçiyi kaybettirdiğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Ne yazık ki bugün TİGEM'in yaptığı açıklamalara göre yerli hayvan ırkı oranımız yüzde 6'larda yani 100 hayvandan 6 tanesi yerli. Kaybettik, hastalıklara karşı direnci kaybettik. Anadolu'nun dağında bile otlanıp yaşamını sürdürüp süt ve et veren hayvanımızı kaybettik. Çiftçimizi kaybettik" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, iktidarın tarımsal politikaları ile ilgili, "Bu ülkenin kaynaklarını toprak, su, insan, verimlilik, biyoçeşitlilik, ekosistem, flora, fauna gibi tüm bunları korumuyorsanız kötülük yapıyorsunuz. Karşılığı, 'Hainlik mi' dersiniz olur, bu da mümkün. Bu kadar büyük paraları dışarıya veriyorsunuz, devletin cebinden gitmiyor, halkın cebinden gidiyor. Halkın cebinden giden paranın hükümet ve maliye için bir öneminin olmaması garip değil mi? Tefeciye, faizciye bütçeden 3 trilyon lira para verirken halkın cebinden başka ülkelerin tarımını kalkındıracak büyük paralar aktarırken ne düşünüyorsunuz? Millilik anlayışına, vatanseverlik, yurtseverlik, ülke kaynaklarına karşı sorumluluk anlayışına uyuyor mu" ifadelerini kullandı.

'YERLİ IRK ORANIMIZ YÜZDE 6'LARDA'

'Biz faize eğer bir yılda 3 trilyon lira veriyorsak, borsanın, üçkağıt ekonomisinin soygun yönetimi üzerinden halkın trilyonlarca lirasını alıp götürüyorsa ortada büyük bir sorun var demektir' diyen Orhan Sarıbal, şöyle konuştu:

"Denetlemeyen, yönetmeyen, bu kadar büyük paraları bu ülkenin dışına kaçıran ve birilerinin zenginlik aracına dönüştüren bir mekanizma bozuktur, sorunludur, çözmek lazım, olmaz. Ben ziraat mühendisiyim ve çiftçiyim. Üniversitede bize şunu öğrettiler; bir ülke hayvansal üretimini artırabilmek için kendi kaynak ve yerli ırklarını korumalıdır. Yerli ırkların üstün özelliklerini korumalı, eksik özelliklerini suni tohumlama ve benzeri yöntemlerle gidermelidir. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu bir kuraldır değişmez. Ne yazık ki bugün TİGEM'in yaptığı açıklamalara göre yerli hayvan ırkı oranımız yüzde 6'larda yani 100 hayvandan 6 tanesi yerli. Kaybettik, hastalıklara karşı direnci kaybettik. Anadolu'nun dağında bile otlanıp yaşamını sürdürüp süt ve et veren hayvanımızı kaybettik. Çiftçimizi kaybettik."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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