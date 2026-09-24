CHP'li Sarı, 2026'nın ilk 8 ayında 223 bin 912 çekin karşılıksız çıktığını söyledi

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Esnafımız, küçük işletmelerimiz borç batağı içerisinde. 2026'nın ilk sekiz ayında 223 bin 912 çek karşılıksız çıkmış. Bu çeklerin toplam tutarı 233 milyar liraya ulaşmış." dedi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin 28 bin 75 lira 50 kuruş olduğunu anımsatan Sarı, TÜRK-İŞ'e göre dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasının 37 bin 388 liraya, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 48 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 121 bin liraya ulaştığını aktardı.

Bir tarafta 28 bin 75 lira asgari ücret, diğer tarafta tek bir çalışan için gerekli 48 bin liralık aylık yaşama maliyeti gerçeğiyle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Sarı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Türkiye'de tüketici kredileri 3 trilyon 475 milyar liraya ulaşmış durumda. Bireysel kredi kartı alacakları ise 3 trilyon 497 milyar lira. Temmuz ayında resmi işsizlik oranı yüzde 8,1 olmuş. Temmuz ayında yani bir ayda 388 bin kişi işsiz kalmış. Gençlerimiz işsiz, gelecekten umudunu kesmiş durumda. Esnafımız, küçük işletmelerimiz de borç batağı içerisinde. 2026'nın ilk sekiz ayında 223 bin 912 çek karşılıksız çıkmış. Bu çeklerin toplam tutarı 233 milyar liraya ulaşmış. Esnaf krediyle dönüyor. KOBİ finansmana ulaşmaya çalışıyor. Tedarikçi tahsilatını düşünüyor. Vatandaş kredi kartını düşünüyor. Toplumun her kesimi borç sarmalı içinde yaşıyor. 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçesi 1 trilyon 308 milyar lira açık verdi. Sekiz aylık dönemde merkezi yönetimin faiz gideri 2 trilyon lira."

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalara da değinen Sarı, "Kriz önceden biliniyorsa neden müdahale edilmedi? Krizin maliyetini kamu mu yüklenecek? Görevini ihmal eden sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılacak mı?" gibi soruları daha önce yönelttiğini ancak sorulara bir cevap alamadığını belirtti.

Kaynak: AA