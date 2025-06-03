CHP'li Orhan Sarıbal'dan TMO'nun Hububat Alım Fiyatlarına Eleştiri

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı hububat alım fiyatlarını eleştirdi.

Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, açıklanan rakamların hiçbir şekilde çiftçinin emeğinin karşılığına denk gelmediğini savundu.

Tarımdaki maliyetlerin yükseldiğini, bunun nedeninin ise iktidar olduğunu ileri süren Sarıbal, "Buğday fiyatları çiftçinin beklentisini karşılayamamaktadır." dedi.

Ortalama verimin 280 kilogram olduğunu belirten Sarıbal, yeni destekleme modelinin buna göre planlandığını ancak sonuçları itibarıyla çiftçinin beklediği gelirin sağlanamadığını iddia etti.

Sarıbal, "Sorunu çözmek, çiftçinin maliyetini düşürmekten geçer. Çiftçinin insanca yaşayacağı, tarımsal üretimi sürdürebileceği sahici bir destekleme politikasından geçmektedir." ifadelerini kullandı.