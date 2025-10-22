Haberler

CHP'li Ömer Fethi Gürer'den Vergi Düzenlemelerine Eleştiri

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, yeni vergi düzenlemelerine yönelik eleştirilerde bulundu. Gürer, vatandaşın daha fazla vergi ödeyeceğini savunurken, emeklilikle ilgili beklentilerin karşılanmadığını vurguladı ve tarım ürünlerindeki pestisit sorununa da dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifiyle vatandaşın cebinden daha çok vergi alınmasına yönelik düzenlemeye gidildiğini ileri sürdü.

Stajyerlik ve çıraklık sürelerinin emekliliğe esas süreden sayılmasına yönelik beklenti olduğunu anlatan Gürer, öte yandan kademeli emekliliğe yönelik talepler olduğuna işaret etti.

Bunlara yönelik düzenlemelerin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen teklifte yer almadığını söyleyen Gürer, bu durumu eleştirdi.

Pestisit konusunda belli bir kesimin bilinçlendiğini dile getiren Gürer, "Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünleri açıklamasına rağmen pestisitle ilgili sorun olan ürünleri açıklamakta nedense isteksiz." diye konuştu.

CHP'li Gürer, zincir marketlerde satılan ürünlerden alınan 155 örnek üzerinde uluslararası akredite bir laboratuvarda analiz yaptırıldığını, analiz sonuçlarına göre bunların önemli bölümünün sorunlu olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Gürer, "Bu ürünlerin yüzde 50'sinde ruhsatsız pestisit kullanıldığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
