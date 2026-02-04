CHP'li Ocaklı, ÇAYKUR'un Rizespor'a sponsor olmasını eleştirdi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Çay İşletmeleri'nin (ÇAYKUR) Rize spor'a sponsor olmasını eleştirerek, "Spor kulübüne desteği Spor Bakanlığı yapsın. Üreticilerin oluşturduğu ÇAYKUR'u neden spor kulübünü desteklemeye mecbur bırakıyorsunuz?" dedi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rize'de devam eden yatırım projelerine ilişkin değerlendirmelerde ve eleştirilerde bulundu.

Rize'de yapılacak şehir hastanesinin deniz dolgusu için son 3 yılda 1 milyar liradan fazla kaynak ayrıldığını belirten Ocaklı, hastanenin daha uygun bir yere yapılması halinde deniz dolgusu için harcanacak paranın başka alanlarda kullanılabileceğini savundu.

İyidere Lojistik Limanı'nın bitirilemediğini, bazı ilçe yollarındaki çalışmaların tamamlanmadığını ifade eden Ocaklı, il genelindeki kıyı koruma tahkimatı, yaylalardaki beton kaplama işleri ve bazı çalışmalar için ayrılan ödenekleri eleştirdi.

Çay İşletmeleri'nin (ÇAYKUR) Rizespor'a sponsor olmasını eleştiren Ocaklı, "ÇAYKUR'un zarar etmediğini, yanlış yönetim nedeniyle zarar ettirildiğini" ileri sürdü.

Ocaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÇAYKUR siyasiler yüzünden zarar ettirilir hale getiriliyor. Spor kulübüne desteği Spor Bakanlığı yapsın. Üreticilerin oluşturduğu ÇAYKUR'u neden spor kulübünü desteklemeye mecbur bırakıyorsunuz? ÇAYKUR yılda 90 milyon liraya yakın para veriyor Rizespor'a. Bu ÇAYKUR'un değil Spor Bakanlığının görevidir, kulüplere sahip çıkmak bizim, siyasilerin görevidir."