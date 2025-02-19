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CHP'li Karatepe, Osmaniye'de Ekonomik Sıkıntılara Dikkat Çekti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Osmaniye'de esnaf ve çiftçilerin yaşadığı ekonomik zorlukları eleştirerek, hükümetin ekonomi politikalarını sorguladı. Ziyaretleri sırasında, iş dünyası ve meslek örgütleriyle bir araya gelerek sorunları dinlediklerini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Karatepe, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, Başkan Devrim Murat Aksoy ile görüştü.

Daha sonra CHP Osmaniye İl Başkanlığına geçen Karatepe, burada partililerle bir araya geldi.

Karatepe, burada yaptığı konuşmada, CHP "ekonomi takımı" olarak kentlerdeki ziyaretlerini sürdürdüklerini belirtti.

Osmaniye'de ziyaretleri kapsamında iş dünyası ve meslek örgütleriyle bir araya geldiklerini, talepleri dinlediklerini anlatan Karatepe, kentte depremin etkilerinin halen devam ettiğini söyledi.

Karatepe, Osmaniye'de gözlemledikleri ekonomik sıkıntıların Türkiye'nin geri kalan kısmında yaşanan sorunlarla aynı olduğunu belirterek, esnafın, çiftçinin iş yapmakta zorlandığını savundu.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Karatepe, "Çalışanların insanca yaşayabilecekleri bir ücretin verilmesinin mutlaka sağlanması gerekir. Çiftçilerin artmış olan üretim maliyetlerinin düşmesi için bütün tedbirlerin alınması gerek." diye konuştu.

Karatepe'ye ziyaretlerinde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da eşlik etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Politika
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