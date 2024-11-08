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CHP'li Karasu: Hatay Ekonomisi İçin Yayladağı Sınır Kapısı Açılmalı

CHP'li Karasu: Hatay Ekonomisi İçin Yayladağı Sınır Kapısı Açılmalı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'da ekonominin yeniden canlanması için Yayladağı Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini vurguladı. Karasu, deprem sonrası bölgedeki durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'da ekonominin canlanması için Yayladağı Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini söyledi.

Karasu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatlarıyla 16-17 Ekim'de milletvekilleriyle Hatay'ı ziyaret ettiklerini anımsattı.

Depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'da 223 bin 906 vatandaşın konteynerlerde yaşadığını belirten Karasu, "TOKİ, depremzede vatandaşlara evlerini teslim ederken boş senetler imzalatıyor. İki yıl sonra vatandaş ne ödeyeceğini bilmiyor. Yani TOKİ, modern tefecilik yapıyor." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın canlandırılması ve yeniden ayağa kaldırılmasının yolunun ekonomi ve ticaretin canlandırılmasından geçtiğini ifade eden Karasu, bunun için Yayladağı Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini söyledi.

Ulaş Karasu, 14 Orta Doğu ülkesine açılan Yayladağı Sınır Kapısı'nın 10 yılı aşkın bir zamandır güvenlik gerekçesiyle kapalı olduğunu, bölgedeki diğer ülkelerin sınır kapılarının açıldığını, ancak Türkiye'nin kapıyı 2013 yılından bu yana ısrarla kapalı tuttuğunu dile getirdi.

Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sınır kapısı açıldığı takdirde tüm Orta Doğu'ya ticaretimiz yeniden canlanacak, Hatay'da üreten çiftçimiz, esnafımız, iş insanımız ticaretini yeniden Orta Doğu'ya ulaştırabilecek. Özellikle Lübnan'da yaşanan sorunlardan sonra o bölgede ticaret yapan insanlarımızın Orta Doğu'ya ulaşma şansı neredeyse kalmamış durumda. Depremde Hatay'da 48 bine yakın ticarethane yerle bir oldu, esnaf bitti. En azından bu sınır kapısı açılırsa Hatay'daki vatandaşlarımızın sorunları bir nebze çözülmüş olur. Çünkü Hatay lojistikte önemli bir merkez, her geçen gün güç kaybetmeye devam ediyor."

Belen Geçidi ve Amanos Tünelleri'nin de bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade eden Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu dün Meclis'te ziyaret ederek bu talepleri ilettiklerini bildirdi.

Karasu, canlı hayvan ticaretinde kullanılması nedeniyle yoğun koku ve kirlilik yaşanan İskenderun Limanı'ndaki şartların iyileştirilmesi talebinde de bulundu.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Politika
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