CHP'li Kanko: Türkiye'de İş Kazaları Avrupa'nın 10 Katı

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Türkiye'de iş kazalarının Avrupa ortalamasının 10 katına ulaştığını savunarak, yalnızca Kocaeli'de bu yıl 34 işçinin iş kazası nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kanko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gelecek yıl tarım ürünlerinde oldukça azalma olacağını, bunun Türkiye'nin ekonomik yapısına etki edeceğini ileri sürdü.

Dünyada yılda 1 milyon iş kazası yaşandığını bildiren Kanko, Türkiye'de 2024'te yaklaşık 750 bin iş kazası meydana geldiğini ifade etti.

Türkiye'de, Avrupa'ya oranla 10 kat daha fazla ölümlü iş kazası meydana geldiğini aktaran Kanko, Kocaeli'de yıl başından beri 34 işçinin, iş kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Bazı ilçelerde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'yi (SEDAŞ) eleştiren Kanko, yetkililerden bu sorunların çözülmesini talep etti.