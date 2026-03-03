Haberler

CHP'li Gürer, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin artırılmasını istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te yaptığı basın toplantısında emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin artırılması gerektiğini vurguladı. Enflasyon verilerine göre emeklilerin alım gücünün düştüğünü belirten Gürer, bayram ikramiyesinin en az 1000 lira olarak artırılmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın irtikap operasyonu kapsamında tutuklanarak, görevinden uzaklaştırılmasını eleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerine göre, emeklilerin ve asgari ücretle çalışanların alım gücünün azaldığını öne süren Gürer, şöyle konuştu:

"Fiyat artışları emekliyi her konuda etkiliyor. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla emeklilerin alım gücünde 2 bin 500 lira kayıp oluştu. Ulaşım, kira, sağlık, eğitim ve gıda giderleri artıyor. Bunun devam etmesiyle ortaya çıkan sorunların mutlak şekilde görülmesi lazım. Kesinlikle asgari ücret altında emekli maaşı olmamalıdır."

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasını eleştiren Gürer, bayram ikramiyesinin en az 1000 lira da olsa mutlaka artırılması gerektiğini, aksi takdirde emeklilerin büyük bir hüsran yaşayacağını ifade etti.???????

Kaynak: AA / Gazi Nogay
