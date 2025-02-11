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CHP'li Gürer'den Ramazan İçin İhtiyaç Sahiplerine Gıda Kolisi Çağrısı

CHP'li Gürer'den Ramazan İçin İhtiyaç Sahiplerine Gıda Kolisi Çağrısı
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, gıda kolisi fiyatlarının artışını ve asgari ücretlilerin zorluklarını dile getirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı yapılmasını istedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yeni Kooperatif Yasası çıkarılması gerektiğine işaret etti.

Ramazan dolayısıyla gıda kolilerinin marketlerde satışa sunulduğunu hatırlatan Gürer, Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinde ilk olarak 650 liradan satışa sunulan gıda kolilerinin fiyatının 529 liraya indiğini söyledi.

Ramazan kolisinin 2018'de 49 lira, 2022'de 169 lira, 2023'te 320 lira, geçen yıl da 449 lira olduğunu anımsatan Gürer, dört kişilik ailenin, bir gıda kolisiyle iki günlük ihtiyacını karşılayabileceğini dile getirdi.

Gürer, kolilerde hurmanın, kırmızı veya beyaz etin, sütün, yumurtanın, ramazanın vazgeçilmez tatlısı güllacın yer almadığına dikkati çekti.

Asgari ücretlinin, emeklinin, giderlerini karşılama olanağının bulunmadığını ifade eden Gürer, ihtiyaç sahiplerine ramazanda gıda kolisi yardımı yapılması çağrısında bulundu.

CHP'li Gürer, Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerin asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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