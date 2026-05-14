CHP'li Gürer, tarımsal üretimdeki kayıplar nedeniyle çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bahçe bitkileri ve hububatta üretim kaybı yaşandığını belirterek, çiftçiler için mazottaki vergilerin kaldırılmasını, elektrik borçlarına ilişkin düzenleme yapılmasını, borçların ötelenmesini ve icraların durdurulmasını istedi.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tüm çiftçilere kazançlı, sorunlardan arınmış ve refahın sağlandığı koşullarda üretim yapabilecekleri günler temennisinde bulundu.

Türkiye'deki çiftçi sayısının nüfus artışına oranla azaldığını ve kırsalda yaş ortalamasının 58'e geldiğini ifade eden Gürer, 2025'te tahıl üretiminde önemli ölçüde düşüş yaşandığını ve bu dönemde nüfusa göre daha az ürün yetiştiğini söyledi.

Bahçe bitkileri ve hububatta geçen yıl yaklaşık 20 milyon tona yakın kayıp oluştuğunu dile getiren Gürer, "Çiftçi için özellikle mazotta ÖTV, KDV'nin kaldırılması, bunun yanında elektrik borçlarıyla ilgili düzenleme yapılması, borçların ötelenmesi, icraların durdurulması gerekiyor. Ayrıca alım garantili üretime yönelim ihtiyaç. Ziraat Bankası, çiftçi kuruluşuna döndürülmeli, kooperatifleşmenin yeniden yapılanması sağlanarak bu bağlamda çiftçilerin destekleri arttırılmalı." ifadelerini kullandı.