Haberler

CHP'li Gürer, çiğ süt üretim maliyetinin artışı nedeniyle çiftçilerin zor durumda olduğunu söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiğ süt üretim maliyetlerinin artması nedeniyle tarım sektöründeki küçük işletmelere destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Çiftçilerin girdi maliyetleri için sübvansiyon ve destek talep etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiğ süt üretim maliyetinin artışı nedeniyle zor durumda olan çiftçilere destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çiğ süt fiyatlarının ocak ayında açıklandığını, nisan ayında yeni fiyatın açıklanacağının belirtildiğini, ancak hala açıklanmadığını hatırlattı.

Çiğ süt üretiminin düştüğünü aktaran Gürer, çiğ süt tavsiye fiyatının 2026 Nisan ayında tekrar değerlendirileceğinin ifade edildiğini belirterek, nisan ortasına gelmelerine rağmen hala bir değerlendirmenin olmamasını eleştirdi.

Su, mazot, elektrik, veteriner, işçilik, aşı, sigorta giderlerine bakıldığında çiğ süt üretiminin maliyetinin arttığını gördüklerini dile getiren Gürer, şunları kaydetti:

"Çiftçilerin veya besicilerin yanına gittiğimizde diyorlar ki 'çiğ süt fiyatı artsın istemiyoruz'. Çünkü sonuçta artan çiğ süt fiyatı peynire, tereyağına yansıyacak, diğer üretim ürünlerine de yansıyacak ama bizim girdilerimizi düşünsünler. Yemi sübvanse etsinler, yüzde 50 destek versinler. Dünyanın çoğu ülkesinde süt yemi de diğer hayvancılıkla ilgili giderlerde de destek sağlanarak onların ayakta kalması sağlanıyor. Türkiye'de AK Parti iktidarında uygulanan politikalarda büyük işletmeler kendilerini korusalar da küçük işletmeler sahipsiz kaldığı için Anadolu'da çoğu ahır boşaldı. Bu nedenle sütün fiyatının düşük olması özellikle küçük işletmeler için sorun yaratıyor."

Kaynak: AA / Meriç Ürer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

