CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı Konusunda Dikkatli Bekleyiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı konusunda doğru zamanı beklediklerini belirterek, "Bunu kaosa çevirecek bir durumda olmayacağız. Böyle bir şansımız, böyle bir lüksümüz de yok. Geçen seçimlerde çıkan sonuçlara ciddi bir tecrübe olarak bakıyoruz. Ama şunu söylüyoruz, Mansur Yavaş ile Genel Başkanımız arasında veya Ekrem İmamoğlu'yla bir tartışma bekleyenler, çok bekler" dedi.

CHP'li Bulut, parti genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bulut, tüzük değişikliği için gerçekleştirilen 20'nci Olağanüstü Kurultay sürecini, parti programını anlattı. Partisinin hazırladığı, 'Var Bir Çaresi, Cumhuriyet Halk Partisi' başlıklı kampanya kapsamındaki videoların önümüzdeki günlerde dijital mecralarda yayımlanacağını ifade etti. Bulut, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı televizyon programındaki eleştirilerine değinerek, "Burada sadece ben değil; genel başkanımızın dışında, önceki genel başkanın yapacağı eleştirilere, yorumlara, parti geleneği nedeniyle cevap verilmez. Böyle bir şey ne bana düşer ne de bir başka arkadaşıma. Genel Başkan kendisi de ifade etti; 'Eski bir genel başkan olarak üzerime düşen, partime eleştirilerde bulunmak.' Yapabileceği olumlu katkı neyse, destek vereceğini ifade ediyor. Bunu her çıktığı platformda söylüyor. Biz de onun bu değerlendirmesini, eleştirilerini öyle karşılıyoruz. Bir defa onu söyleyeyim; ama kurultaya ilişkin birkaç söz söyleyebilirim. Kurultayda tüzük, tüm il başkanlarının imzasıyla geçti ve genel başkanımız da verdiği tüm sözleri yerine getirdi. Söz verip, yerine getirilmeyen hiçbir şeyi yok. Ön seçim maddeleri daha da netleşti. Örneğin, bir önceki tüzükte, 'Eğer bir ittifak var ise ön seçim yapılmaz' diye bir madde var. Bunların hepsi kalktı. Kalkan madde, geçen seçimlerde ön seçimin yapılmamasının en önemli gerekçesiydi. Bu tüzükte ne var? Bu tüzükte, ön seçim için her türlü koşul var. Yani gerekirse hakim kontrolünde, gerekirse örgüt kontrolünde, bunların hepsi dinamik bir hale geldi" ifadelerini kullandı.

'TOPLUM NORMALLEŞMEYİ DOĞRU GÖRDÜ'

Kılıçdaroğlu'nun, 'normalleşme süreci' ile ilgili eleştirisini değerlendiren Bulut, "Siyaset şöyledir; siyaset 'Ben bilirim' üzerinden ya da 'Benim söylediğim doğrudur' üzerinden gitmez. Veriler toplarsınız, 31 Mart seçimleri öncesinde CHP'nin sıkça dile getirdiği bir yöntem var. Adaylaşma süreçlerinde, seçim süreçlerinde ve sonrasında kamuoyu yoklamaları, anketler, bu yöntemleri sıkça kullandık. Örneğin normalleşmeyi sorduğumuzda; toplumda normalleşmeyi doğru bir adım olarak gören kesimin oranı yüzde 85'lere kadar çıkmış durumda. Bu önemli bir mesaj; yani toplum normalleşmeyi doğru gördü. Normalleşmenin doğru görüldüğü bir yerde, neden bundan vazgeçelim" diye konuştu.

Bulut, yeni anayasa başlığının toplumun gündeminde yer almadığını belirterek, "Geçmiş dönemlerde getirilen anayasa teklifleri yeniden getirilirse, partimizin kapıları kapalı. Yaptıkları, toplumun sorunlarını konuşmak yerine başka bir algı yaratmak. Anayasa tartışmaları, iktidarın elinde başka bir malzeme olmadığı için iletişimde kullanılıyor. O yüzden ekim ayında yeniden gündeme getirilecektir" dedi.

'TAYYİP ERDOĞAN'IN RAKİP OLMASINDAN ÇEKİNMİYORUZ'

Toplumun erken seçim talebinin her geçen gün arttığını kaydeden Bulut, "Şu anda yüzde 50'nin üstüne çıkmış durumda. Toplum artık bir an önce seçim olmasını istiyor. Genel başkanımızın işaret ettiği tarih itibarıyla da maksimum seviyeye geleceği kanaatindeyim. Çünkü 31 Mart'tan bu tarafa kadar sürekli artan bir ivme var ve bu ivmenin düşecek gibi bir görüntüsü de yok, öyle bir veri de yok. Getirdikleri ekonomik tedbirler, bu ateşi söndürecek bir tedbir değil. O vesileyle gelecek sene bu zamanlarda, oranların çok daha yüksek olacağı kanaatindeyim. Erken seçim talebi yüzde 50'nin üzerine çıkmıştır. Genel Başkanımızın, 'Bu tarihten sonra gelmeyin' demesindeki kasıt şu; Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin bir hukuksuzluk var. Zorlayarak, Anayasa Mahkemesi'ni bypass etme gibi çeşitli yöntemler kullanarak kendilerince bir hukuk sistemi oluşturmuş durumdalar. Bunun ifade edilmesi anlamına geliyor. Bakıldığında açıkçası hukuksuz bir durum; ama biz Tayyip Erdoğan'ın rakip olmasından da çekinmiyoruz. Öyle de bir endişemiz de yok. Aksine onunla yarışmayı da tercih eder pozisyondayız" değerlendirmesinde bulundu.

'CHP'NİN ADAYI CUMHURBAŞKANI OLACAK'

Bulut, partisinin doğru bir zaman diliminde cumhurbaşkanı adayını tartışacağını kaydederek, "CHP'nin önümüzdeki seçimlerdeki adayı, cumhurbaşkanı olacak. Bugünkü veriler onu çok net gösteriyor. Daha herhangi bir seçim propagandasına bile başlamadan, seçime ilişkin vaatlere dahi başlamadan eğer biz, yerel seçimlerden sonra birinci parti konumunda devam ediyorsak, bunun seçimlere kadar devam edeceğini de görüyoruz. O nedenle bu konuda aceleci değiliz. Doğru zamanı bekliyoruz; ama bunu da kaosa çevirecek bir durumda da olmayacağız. Böyle bir şansımız, böyle bir lüksümüz de yok. Geçen seçimlerde çıkan sonuçlara, ciddi bir tecrübe olarak bakıyoruz. Ama şunu söylüyoruz; Mansur Yavaş ile Genel Başkanımız arasında veya Ekrem İmamoğlu'yla bir tartışma bekleyenler, çok bekler" ifadelerini kullandı.

Partisinin yaptırdığı anketlerden bahseden Bulut, "Çeşitli anketler yapıyoruz, mesela partiler anketi ve bir de isimler üzerinden anketler yapılıyor. İsimler anketinde adı konuşulan isimler, şu anda Tayyip Erdoğan'ın üzerinde. Ben isim vermiyorum, sadece söylüyorum" dedi.