CHP'li Belediyelere Finans Sağlama İddianamesi Hazırlandı

Ayşe GÜREL/ CHP'li belediyelerde görev almış 25 şüpheli hakkında DHKP/C terör örgütüne finans sağlama iddialarıyla ilgili iddianame hazırlandı. Hayri İnönü, Şükrü Genç ve Emir Sarıgül'ün aralarında bulunduğu 22 kişi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı ve şimdiki Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül ile eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu şüpheliler hakkında, 'terör örgütüne finans sağlamak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin görev yaptıkları dönemde gerek DHKP/C silahlı terör örgütüyle ters düşmemek gerekse de örgütü finanse etmek amacıyla örgüt ile irtibat kurup para transferi gerçekleştirdikleri, bazı şüphelilerin ihale kapsamında usulsüzlük yaparak örgütü finanse ettikleri, şüphelilerin finansman suçunu farklı zamanlarda birden fazla kez gerçekleştirdikleri belirtildi.

9 YILDAN 26 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede şüpheliler hakkında 9 yıl 4 ay 15 günden 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.