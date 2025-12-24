CHP'li Başarır: Bu kadar düşük bir rakamı kimse beklemiyordu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, asgari ücret artışına ilişkin, "Utanç verici bir rakam açıklandı. İşçiler ve muhalefet, beklenenin verilmeyeceğini tahmin edebiliyordu; ama bu kadar düşük, toplumun gerçeklerinden kopuk bir rakamın açıklanacağını hiç kimse beklemiyordu" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, dün açıklanan asgari ücret artışına ilişkin, "Utanç verici bir rakam açıklandı. İşçiler ve muhalefet, beklenenin verilmeyeceğini tahmin edebiliyordu; ama bu kadar düşük, toplumun gerçeklerinden kopuk bir rakamın açıklanacağını hiç kimse beklemiyordu. Biz yıl boyunca TÜİK'i konuştuk. Gerçek verileri paylaşmadığını söyledik. TÜİK'in emeklinin, işçinin sofrasına el uzattığını, cebine el uzattığını söyledik. Bunları söylediğimiz için TÜİK bize manevi tazminat davası açtı. Bütçede söyledim, hiç önemli değil. Bana hükmedilecek tazminatı, ben maaşımdan öderim. Ama şimdi TÜİK'e soruyorum; sen bu dünyada ve öbür dünyada milyonlarca işçinin hakkının hesabını verip ödeyebilecek misin? Asgari ücret neye göre belirlendi, TÜİK'in oranlarına göre. Yılın ilk 11 ayında toplam enflasyon 29,7 oldu. TÜİK aralık ayında 2,1 enflasyonu düşürürse, enflasyon yüzde 27'ye geriledi. Yani TÜİK'e birileri bu rakamları sipariş olarak verdi, talimat olarak verdi. Asgari ücret tamı tamına 5 bin 971 lira arttı. Artış yüzde 27. İşte rezalet budur. Yıl boyunca söylediğimiz gerçekler bu. TÜİK bu topluma, emekçilere ihanet etmiştir" dedi.

'BU ÜLKEYİ SANDIK KURTARIR'

Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2026 yılı bütçesine de değinerek, "14 günlük bütçe maratonunda 19 trilyonluk bütçenin toplam maliyetinin nereye, nasıl dağıtılacağını konuşurken işçiden, emekliden, emekten bahsetmeyen bu iktidarı affetmeyin. Herkes anayasal hakkını kullansın, mitinglerimize gelsin, seçim istesin. Artık bu ülkeyi sandık kurtarır. Bu zalimlerden kurtulma zorunluluğumuz vardır. O yüzden bir kez daha ben bu iktidarı bu zalimleri halka şikayet ediyorum. Seçim istemeye devam edeceğiz. Mitingleri yapmaya devam edeceğiz. Bunu halk için, hak için, emek için yapacağız" diye konuştu.