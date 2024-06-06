CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır: 'Ülkemizin Temel Sorunları Konuşulacaktır'

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, "Buyursunlar gelsinler. Bir iadeiziyaret olacak bu. O yüzden bunların görüşmeden sonra açıklanması, parti sözcüsü ve genel başkanın açıklaması uygun olacaktır. Biz kayıt dışı hiçbir siyaset yapmıyoruz" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, TBMM'nin yaz tatiline gireceğini kaydederek, "Biz CHP grubu olarak ısrarla, 'Yasaları görüşelim ama emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin sorunlarını da Meclis'te tartışalım' diyoruz. Sayın Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı ve Merkez Bankası Başkanı sürekli konuşuyor ve pembe bir tablo çiziyor. Onları dinlerken bambaşka bir dünyada ve ülkede olduğumuzu hissediyoruz. Bakın, Mehmet Şimşek, 1 yılın hesabını verdi. Kendisine göre, karne notu 100 üzerinden 100; ama işçi, emekli, asgari ücretli için 100 üzerinden koskoca bir sıfır. Sayın Bakan, 'Her şey yolunda, tüm veriler iyi' diyor. Çok teknik konulara değiniyor. 'Mali disiplin, büyümede dengeleme, sürdürülebilir cari açık, dış finansmana erişim' diyor. Önemli konular ekonomistler için ama emekli, çarşıda pazarda gezen vatandaşlarımız ne diyor? Ona bakmalıyız. Sayın Bakan her şey yolundaysa neden enflasyon yüzde 39'dan yüzde 75'e çıktı" ifadelerini kullandı.

'İYİ PARTİ İLE GERGİNLİĞE GEREK YOK'

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın CHP'ye geçmesine ilişkin soruya cevap veren Başarır, "Ben bunu dün sayın grup başkan vekilleriyle de kürsü arkasında sohbet ettim, anlattım. Biz oradaki milletvekillerine gidip, onların sıralarına oturup, 'Bize gelin, bize gelin' hayır böyle bir şey yok. İstifa ediyor, yollarını ayırıyor. Biz yollarını ayıran birçok partideki arkadaşımızı, kriterlerimize göre değerlendirip aramıza katıyoruz. Yoksa kendilerine zarar vermek veya bizim bir sayıya ihtiyacımız var do o sayıyı tutturalım, diye bir hedefimiz yok. O yüzden biz, İYİ Parti'nin tabanı ile uzun süredir iyi ilişkiler içerindeyiz. Böyle bir gerginliğe gerek yok. Burada bir amaç aranmamalı" dedi.

'ÜLKEMİZİN TEMEL SORUNLARI KONUŞULACAKTIR'

Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaretine ilişkin, "Nasıl ilk görüşmede görüşülen konuları Sayın Genel Başkanımız kamuoyuyla paylaşmışsa bu görüşmeler de paylaşılacaktır. Buyursunlar, gelsinler. Bir iadeiziyaret olacak bu. O yüzden bunların görüşmeden sonra açıklanması, parti sözcüsü ve genel başkanın açıklaması uygun olacaktır. Biz kayıt dışı hiçbir siyaset yapmıyoruz. Ülkenin çok temel sorunu var. Adaletten, ekonomiden, hukuktan, dış ilişkilere kadar eminim bunlar, tahminen konuşulacaktır" diye konuştu.