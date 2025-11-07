CHP'li Aylin Yaman, Türkiye'nin sağlık sistemini eleştirdi

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, "Sağlık sistemimiz maalesef erişilebilir, eşit, güvenli, hasta odaklı, verimli olmaktan uzak yapısıyla nitelikli ve kaliteli değildir." dedi.

Yaman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de yaklaşık 10 milyon vatandaşın 100 milyar lirayı aşan genel sağlık sigortası borcunun bulunduğunu söyledi.

Genel sağlık sigortası borcu olanların sağlık hizmeti alabildiğini ancak ilaç ücretlerini kendilerinin ödemek zorunda kaldığını ifade eden Yaman, "Yaklaşık 10 milyon vatandaşımız kaliteli sağlık hizmeti alamamakta." dedi.

Türkiye'deki uzman hekimlerin yüzde 30'unun, diş hekimlerinin yüzde 58'inin özelde çalıştığını dile getiren Yaman, hekimlere erişim zorluğu yaratıldığını savundu.

Sağlık sistemindeki sevk mekanizmasına yönelik eleştiride bulunan Yaman, sistemde hastaların sayısızca sağlık kurumuna başvurduğunu, hizmete ulaşamayanların ise çözümü acil servislerde aradıklarını söyledi.

Yaman, "Nüfusumuzdan daha fazla, acil serviste hasta bakılmakta. 2023 yılı verisine göre 140 milyon hasta bakılmış. Tüm poliklinik hizmetlerinin yüzde 25'i acil servislerde verilmiş. Bu durum, gerçek acil hizmete erişimi bozmakta. Radyolojik tetkiklerde 6 ay sonrasına kadar uzayan süreler, kaliteli sağlık hizmetinin önünde büyük bir engel taşımakta." dedi.

İlaca erişim konusunda eleştirilerde bulunarak, fiyat güncellemelerinin yıl içine yayılmamasının büyük sorun yarattığını belirten Yaman, "Özellikle yıl sonlarında bu sorun derin olarak hissedilmekte. Kanser, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz damlaları ve bazı antibiyotiklerin bulunması sıkıntılı." diye konuştu.

Sağlık hizmetinin eşit sunulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Yaman, hastane yatağı ve hekim sayısındaki bölgesel eşitsizliklerin kalite sorunu yarattığını belirtti.

Sağlıkçı atamalarının yeterli olmadığını savunan, sağlık sistemini eleştiren Yaman, "Sağlık sistemimiz maalesef erişilebilir, eşit, güvenli, hasta odaklı, verimli olmaktan uzak yapısıyla nitelikli ve kaliteli değildir." dedi.