CHP'li Kaya, asgari ücretin en az 39 bin liraya yükseltilmesini istedi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, asgari ücretin en az 39 bin lira olması ve yıl içerisinde enflasyon oranına göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantısından çıkacak kararın, sadece bir grubu değil, Türkiye'nin makroekonomik kaderini belirleyeceğini savundu.

Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılacağının iddia edildiğini anlatan Kaya, "Mevcut asgari ücret açlık sınırının altında kalmıştır. Bu ücrete yüzde 25-30 arasında zam önermek enflasyonla mücadele etmek değil, çalışanla alay etmektir. Biz insanca bir yaşamı savunuyoruz. CHP olarak bizim önerimiz asgari ücretin en az 39 bin lira olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret artışıyla birlikte işverenin de desteklenmesini isteyen Kaya, ayrıca asgari ücretin enflasyon oranına göre yıl içinde güncellenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise Antalya'nın başta ulaşım ve trafik olmak üzere sorunlarının çözümü için iktidarın, yerel yönetimlere gerekli desteği vermesi gerektiğini belirtti.

Arı, "Antalya'nın sorunlarını çözmek için uğraşsınlar ve belediyelerin imkanlarını kısıtlamak yerine destek olsunlar. Çünkü bu şehir hepimizin. Sorunların çözülmesi, Antalya halkının rahat yaşamalarını sağlayacaktır." dedi.