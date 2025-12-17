Haberler

CHP'li Kaya, asgari ücretin en az 39 bin liraya yükseltilmesini istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, asgari ücretin en az 39 bin lira olması gerektiğini ve enflasyona göre güncellenmesi gerektiğini belirtti. Kaya, mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını vurguladı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, asgari ücretin en az 39 bin lira olması ve yıl içerisinde enflasyon oranına göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantısından çıkacak kararın, sadece bir grubu değil, Türkiye'nin makroekonomik kaderini belirleyeceğini savundu.

Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılacağının iddia edildiğini anlatan Kaya, "Mevcut asgari ücret açlık sınırının altında kalmıştır. Bu ücrete yüzde 25-30 arasında zam önermek enflasyonla mücadele etmek değil, çalışanla alay etmektir. Biz insanca bir yaşamı savunuyoruz. CHP olarak bizim önerimiz asgari ücretin en az 39 bin lira olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret artışıyla birlikte işverenin de desteklenmesini isteyen Kaya, ayrıca asgari ücretin enflasyon oranına göre yıl içinde güncellenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise Antalya'nın başta ulaşım ve trafik olmak üzere sorunlarının çözümü için iktidarın, yerel yönetimlere gerekli desteği vermesi gerektiğini belirtti.

Arı, "Antalya'nın sorunlarını çözmek için uğraşsınlar ve belediyelerin imkanlarını kısıtlamak yerine destek olsunlar. Çünkü bu şehir hepimizin. Sorunların çözülmesi, Antalya halkının rahat yaşamalarını sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
title