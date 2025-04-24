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CHP'li Aykut Kaya, Antalya Kalkınma Stratejisi Raporu'nu Tanıttı

CHP'li Aykut Kaya, Antalya Kalkınma Stratejisi Raporu'nu Tanıttı
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CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'nın kalkınması için hazırladığı 6 bölümlük raporu tanıttı. Rapor, kentin potansiyelini ve problemlerini ele alarak sürdürülebilir kalkınma önerileri içeriyor.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, hazırladığı Antalya Kalkınma Stratejisi Raporu'nu tanıttı.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bölgesel kalkınma için il ve ilçe düzeylerinde yeni stratejilere ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Yaptığı çalışmaların ardından 6 bölümden oluşan Antalya Kalkınma Stratejisi Raporu'nu hazırladığını bildiren Kaya, raporda, kentin sahip olduğu potansiyelin ortaya konulduğunu, gelecek vizyonuna ilişkin somut adımlara yer verildiğini söyledi.

Raporda kentin sorunlarına yönelik bazı çözüm önerilerini de sunduğunu ifade eden Kaya, "Antalya turizmin başkenti ve bölgesinin ekonomik lokomotifidir. Bugüne kadar gösterdiği başarılı performansa rağmen Antalya'nın ciddi yapısal sorunları bulunmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için sorunlarının bertaraf edilmesi gerekmektedir. Hedefimiz şehrimizi sadece turizm merkezi değil aynı zamanda teknoloji üssü haline getirmektir." diye konuştu.

Kaya, herkesin refahtan pay aldığı bir Antalya'nın mümkün olduğunu, bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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