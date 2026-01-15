Haberler

CHP'li Aygun, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasını eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında en düşük emekli maaşının artırılması gerektiğini vurguladı. Aygun, 20 bin liralık emekli maaşının yetersiz kaldığını ve emeklilerin zor durumda olduğunu açıkladı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "En düşük emekli maaşı 20 bin lira, el insaf. Bununla ne yapabilirsiniz? Emekli bir dedenin torununa marketten kuruyemiş, bisküvi, muz alamamasına vicdanım sızlıyor." dedi.

Aygun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emekli maaşının artırılması için Genel Kurul nöbetine devam ettiklerini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşüldüğünü aktaran Aygun, "Emeklilerimiz maalesef açlığa mahkum edildi, yok sayılıyorlar. Komisyondan 5. madde de geçti. Bununla beraber emeklinin tabutuna son çiviyi AK Parti'li ve MHP'li milletvekili arkadaşlar çaktılar." diye konuştu.

CHP'li Aygun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en düşük emekli maaşına yönelik "sefalet ücreti" açıklamasını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler de umutlandık, ümitlendik. 'Cumhur İttifakı'nın ortağı bunu söylüyorsa vardır bir bildikleri, insafa gelirler' dedik. Bugün Miraç Kandili, 'vicdanınızın sesini dinleyin' dedik. Ama maalesef yine vicdanın değil sarayın sesini dinlediler. Kanun teklifi geldiği gibi aynen geçiyor."

Yapılacak düzenlemenin "iyileştirme olmadığını" savunan Aygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En düşük emekli maaşı 20 bin lira, el insaf. Bununla ne yapabilirsiniz? Emekli bir dedenin torununa marketten kuruyemiş, bisküvi, muz alamamasına vicdanım sızlıyor. Emeklinin tenceresi yok. Etten döndük kemiğe, artık emeklinin tenceresinde kaynayan taş oldu. Emeklimiz akşam saatinde pazara gidiyor, orada en ucuz ürün varsa almak için çaba sarf ediyor. Onu alma gücü yoksa çöpe atılan sebzeyi, meyveyi toplayarak gıdasını sağlamaya çalışıyor."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Kartal'da 7'nci kattan düşerek ölen Hatice öğretmenin erkek arkadaşı 17 ay sonra tutuklandı

Hatice öğretmenin sevgilisi, bu görüntülerden 17 ay sonra tutuklandı
CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, jandarmaya hakaretler savurdu

Önce jandarmanın üzerine yürüdü, ardından hakaretler savurdu