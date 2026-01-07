Haberler

CHP'li Avşar, olası İstanbul depremine karşı önlem alınması gerektiğini söyledi

Güncelleme:
CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, olası İstanbul depremine yönelik 'kurtarma seferberliği' için acil bir planın gerekliliğini vurguladı. Bütçede depreme hazırlık için ayrılan kaynakların yetersiz olduğunu belirtti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, olası bir İstanbul depremine ilişkin, "Yarından tezi yok iktidarın 'İstanbul'u kurtarma seferberliği' dediği şey neyse içeriği doldurulmalı ve bununla alakalı plan acilen hayata geçirilmelidir." dedi.

Avşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurul'da kabul edilen 2026 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe gelirinin yüzde 97,5'inin vergi gelirlerinden oluştuğunu söyleyen Avşar, bütçe yükünün dar gelirli, sabit ücretli milyonların üzerinde olduğunu savundu.

Bütçede yerel yönetimlere ayrılan payı eleştirerek, ayrılan bütçenin "beka meselesi" görülen depreme hazırlık yapmak için yeterli olmadığını dile getiren Avşar, "Asıl mesele insanlarımız diri diri toprağa gömülmeden, asrın felaketi yaşanmadan asrın dönüşümünü yapabilmektir." ifadesini kullandı.

Olası bir İstanbul depremine ilişkin Avşar, "Yarından tezi yok iktidarın 'İstanbul'u kurtarma seferberliği' dediği şey neyse içeriği doldurulmalı ve bununla alakalı plan acilen hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

