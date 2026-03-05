Haberler

CHP'li Ağbaba, emekli bayram ikramiyesi tutarlarını değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milletvekili Veli Ağbaba, emekli bayram ikramiyesi tutarlarını eleştirerek, hükümete çağrıda bulundu ve asgari ücretin yüzde 62'sine denk gelen bir ikramiye talep etti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emekli bayram ikramiyesi tutarlarına ilişkin, "Buradan hükümete tekrar çağrı yapıyoruz, asgari ücretin yüzde 62'sini verirsen en düşük emekli ikramiyesinin 17 bin 500 lira olması gerekiyor." dedi.

Ağbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında emeklilerin sorunlarına dikkati çekti.

Kamuoyunda konuşulan emekli bayram ikramiyesi tutarını eleştirerek, geçen yıl bayram ikramiyesiyle 200 pide alınabilirken bu sene 4 bin lira bayram ikramiyesiyle 160 pide alınabildiğini söyleyen Ağbaba, "Emeklinin ikramiyesinden 40 tane pide çalınmış durumda." ifadesini kullandı.

Bugün 4 kişilik bir aile için lüks olmayan bir iftar sofrasının 1144 liraya kurulduğunu dile getiren Ağbaba, "En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Bununla ancak 17 gün iftar açabiliyor. İçinde sahur, doğal gaz yok, su, elektrik yok." diye konuştu.

Ağbaba, "Buradan hükümete tekrar çağrı yapıyoruz, asgari ücretin yüzde 62'sini verirsen en düşük emekli ikramiyesinin 17 bin 500 lira olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

Başlarından füze yağan çifte yöneltilen soru olay oldu
Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip 'Ben de varım' dedi

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip "Ben de varım" dedi
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülke de vuruldu
ABD'nin kayıpları artıyor! 'Yenilmez' denilen savaş uçağı düştü

Kayıplar artıyor! ABD'nin "efsanesi" İran'da düştü