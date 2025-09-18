CHP Kayyum Başkanı Tekin, İşten Çıkarmalar İddiasını Yalanladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığına mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, 41 çalışanı işten çıkardıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'nin Sarıyer'de bulunan binasına geldi. Burada çalışmalarını sürdüren Gürsel Tekin daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tekin, "Sevgili arkadaşlarım Türkiye'nin gerçek gündemiyle karşınıza çıkmak istiyoruz. Elimizde devasa projelerimiz var. Uyuşturucu bağımlığı sefaletle ilgili tersine dönüşle ilgili kayıp çocuklarla ilgili çok büyük çalışmalarımız var. Ama nefes alamıyoruz. Yalvarıyorum size ne olur yapmayın bunu. 41 çalışanımız varmış. Biz 41 kişiyi işten çıkarmışız. Bir kere 41 çalışanımız hiç olmadı. Kayıtlara baktık 7 tane arkadaşımız var. Bu 7 arkadaşımızla ilgili de biz kendilerine şu anda psikolojik baskı altında oldukları için ne zaman kendinizi rahat ettiriyorsanız o zaman gelin dedik. Her sabah bir yalanı, bir iftirayı düzeltmekten yorulduk. Yalan söylemekten yorulmadılar. Kamuoyunun taktirine sunuyorum. Bunların hiç biri doğru değildir. 41 çalışanımız yoktur. 7 çalışanımız var. Onlar da bizim kişiliğimiz karakterimizi çok iyi biliyorlar. Ne zaman kendilerini rahat hissediyorlarsa o zaman gelip işe başlasınlar biz kurul olarak arkadaşlara izin verdik" dedi. - İSTANBUL