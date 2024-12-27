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CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'den Asgari Ücret Eleştirisi

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'den Asgari Ücret Eleştirisi
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Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, asgari ücret artışını eleştirerek, yapılan zammın çalışanları ve ailelerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Gerçek enflasyona uygun olmayan bu artışın, emekçileri yoksulluğa mahkum edeceğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, açıklanan asgari ücret artışını eleştirdi. Keskin, asgari ücretin 17 bin 2 TL'den 22 bin 104 TL'ye yükseltilmesinin hem çalışanları hem de ailelerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Keskin yaptığı açıklamasında; "Bu artış, dostun ağladığı, düşmanın güldüğü bir sefalet ücretidir. 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik' gibi gerçekle uzlaşmayan ifadelerle bu rakamları açıklamak, sadece toplumu aldatmaya hizmet eder. Güç ve gerçeklikten kopuk sözlerle duyurmak kime ne katar? X hesabından yaptığı paylaşım ile enflasyon oranının gerçek olmamasına rağmen 47,5 bir rakamla açıklanan asgari ücreti 17 bin 2 TL'den 22 bin 104 TL'ye çıkararak yüzde 30'luk artış oran, gerçek enflasyon rakamlarıyla örtüşmemektedir" dedi. Keskin; "Enflasyon oranının gerçekte olmadığı kadar düşük açıklanması ve buna dayanarak yapılan bu artış, çalışanların yoksulluğa ve açlığa mahküm edilmesi anlamına geliyor. Arkasına iş dünyasını takınca mutluluk naraları atmak, bu artışı başarı gibi göstermek, yapılacak ilk seçimde kendi ipini çekmek anlamına gelir" ifadelerini kullandı. Keskin, milyonlarca emekçinin bu zam ile yoksulluğa ve açlığa mahküm edildiğini vurgulayarak, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Bu duruma tepki göstermek için örgütlü olmaya gerek yok. Ancak, vatandaşlarımızın sesini duyurabilmesi için 28 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek olan merkezi mitinge tüm halkımızı davet ediyoruz. Gelin, bu adaletsizliği birlikte haykıralım ve iktidarın bu komik zammını başına çalalım." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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