CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Avcılar'da yurttaşların sorunlarını dinledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Avcılar'da kurulan pazar yerinde yurttaşların yaşadığı ekonomik sorunları dinledi. Bir yurttaş, Kaftancıoğlu'na; 'Nasıl iyi olalım, görüyorsunuz işte. Geldim, böyle dolaşıyorum. Ortada bir şey yok' dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Avcılar'da kurulan pazar yerinde yurttaşların sorunlarını dinledi. Bir yurttaş, Kaftancıoğlu'na; "Nasıl iyi olalım, görüyorsunuz işte. Geldim, böyle dolaşıyorum. Ortada bir şey yok" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün Avcılar Merkez Mahallesi'nde kurulan çarşamba pazar yerinde yurttaşların yaşadığı ekonomik sorunları dinledi.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabında, "Mutfaklarda yangın büyüyor… Avcılar Merkez Mahallesi Çarşamba pazarında zamların çarptığı vatandaşlarımızla buluştuk. Derdin kaynağı belli, derman hepimizde" notuyla bir video yayınladı. Yayınlanan videoda bir yurttaş, Kaftancıoğlu'na, "Nasıl iyi olalım, görüyorsunuz işte. Geldim, böyle dolaşıyorum. Ortada bir şey yok" dedi.

Bir pazar esnafı ise, Kaftancıoğlu'na "İçimizde acı olsa, hükümeti bu belediye seçimlerinde ağlatacağız" dedi.

Kaftancıoğlu bir başka pazar esnafına ise, karpuz diliminin fiyatını sordu ve "Eskiden karpuzlar yenilip yarısı çöpe atılıyordu, şimdi insanlar dilimle karpuz alıyor" dedi. Pazar esnafı ise, dilim karpuzu tartarak, "Karpuz 43 lira" diye yanıt verdi.