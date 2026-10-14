CHP Grup Başkanvekili Sarı, Halk TV için basın özgürlüğü engeli kabul edilemez dedi

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CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, "Halk TV yayın hayatına devam etmelidir, yayın hayatına son veremezsiniz. Hukuki incelemeler yapılmalıdır ama basın özgürlüğünün önüne koyulan engel kabul edilebilir değildir." dedi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İktidarın basının sesini kısmak istediğini" öne süren Sarı, Türkiye'nin her sabah yeni hukuksuzluklara uyandığını savundu.

Son dönemde sermaye piyasalarındaki işlemlerin gündemde yer aldığını hatırlatan Sarı, bu iddiaların üzerine gidilmediğini öne sürerek, "Her sabah yeni gündem yaratarak fon skandalını unutturamazsınız." diye konuştu.

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığını anımsatan Sarı, her sorunun çözümünün "kayyum" olmadığını dile getirdi. İktidarı eleştiren Serkan Sarı, şunları kaydetti:

"Kayyum atamalarına karşıyız. Bizi eleştiren basının da özgürlüğünü savunduk, savunmaya devam ediyoruz. Bir televizyon kanalı bizi eleştirebilir, olumsuz haberler yapabilir. Bunların hiçbir önemi yok. Sizi eleştiren yayın kuruluşlarına yönelik bu acımasız tavrınıza bir an evvel son vermeniz gerekmektedir. Halk TV yayın hayatına devam etmelidir, yayın hayatına son veremezsiniz. Hukuki incelemeler yapılmalıdır ama basın özgürlüğünün önüne koyulan engel kabul edilebilir değildir. Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla kayyum değil. İktidarın kayyum uygulamalarını eleştirmeye, emekçilerin yanında durmaya devam edeceğiz."

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü hatırlatan Sarı, teklifin, belirsizlikler taşıdığını iddia etti. CHP'li Sarı, teklifin önlem almaya yönelik düzenlemeler içermediğini savundu.

Denetim görevini yerine getirmeyenlerin sorumluluğunun da araştırılmasını isteyen Sarı, iktidarın fon işlemleriyle ilgili sorulara yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Geçici düzenlemeyle kalıcı güvenin sağlanamayacağını dile getiren Sarı, sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili tüm sorumluların ortaya çıkarılmasının önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA