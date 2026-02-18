Günaydın: İmamoğlu ve Özel Arasında Uyumsuzluk Yok

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, Sayın Genel Başkan ve Sayın İBB Başkanı iki yoldaş olarak süreci değerlendirmektedirler. Aralarında da bir uyum sorunu, bir görüş ayrılığı yoktur." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının bereketle ve huzurla gelmesini, Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Ramazan bereketinin "ekonomik kriz nedeniyle oldukça sorunlu" olduğunu savunan Günaydın, geçen yıl, içinde temel ihtiyaç maddeleri bulunan bir "ramazan kolisi" 1610 liraya alınırken, bugün aynı kolinin 2 bin 415 liraya alınabildiğini dile getirdi.

Bunun, hayat pahalılığı, enflasyon ve satın alma gücündeki düşüşü gösterdiğini anlatan Günaydın, "Bu tablo hepimizin, özellikle ramazan ayında bir kere daha düşünmesi gereken bir tablodur. Türkiye, gıda enflasyonunda dünyada ilk 4'te. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında öyle açık ara birinci ki kendisinden sonra gelene 6 kat fark atıyor." diye konuştu.

CHP'li Günaydın, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan ocak ayı bütçe uygulama sonuçlarına değinerek, bütçenin 1 ayda 214,5 milyar lira açık verdiğini söyledi.

Buradaki bütçe gelirlerinin "vergiler" ve "cezalar" olmak üzere iki ana kaynağının bulunduğunu dile getiren Günaydın, "2026 bütçesinin yalnızca yüzde 89'u zaten vergilerden oluşuyordu. Yalnızca ocak ayı içerisinde 1 trilyon 181 milyar lira vergi toplandı." ifadesini kullandı.

Cezalarda da yıllık hedef 348 milyar lira iken, yılın ilk ayında kesilen para cezalarının 802 milyar lira olduğunu hatırlatan Günaydın, ilk 6 ayda kesilmesi gereken cezanın bir ayda kesildiğine dikkati çekti.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ekonomi uçuyor, kaçıyor hikayeleri varken, faiz dışı açık veren, başka bir deyişle bırakın borcunu, aldığı borcun faizini bile ödeyebilmek için dışarıdan yeniden borç alan ve bunun açığını kapatabilmek için de vatandaşa sürekli yeni vergilerle ve cezalarla yüklenen bir zalim iktidarıyla karşı karşıyayız."

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu arasında sorun olduğuna dair iddiaları hatırlatması üzerine Günaydın, bu iddiaları yalanladı.

Gökhan Günaydın, şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, Sayın Genel Başkan ve Sayın İBB Başkanı iki yoldaş olarak süreci değerlendirmektedirler. Aralarında da bir uyum sorunu, bir görüş ayrılığı yoktur. Yalancıları, iftiralarını kanıtlamaya davet ediyoruz. Kanıtlayamayan da müfteri konumunu daha da güçlendirerek devam edecektir."