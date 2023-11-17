CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Emeklilere 5 Bin Lira Ödenmesi İçin Anayasa Mahkemesi'nden Düzenleme Bekliyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla emeklilere verilecek olan 5 bin liralık ikramiyenin geçinemediği için çalışmak zorunda kalan emeklilere çok görüldüğünü belirterek, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdıklarını ve düzenleme beklediklerini söyledi. Günaydın ayrıca, Türkiye'de yaşanan yargı krizine de değinerek, Cumhurbaşkanının müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla vereceğiniz 5 bin liralık ikramiyeyi, geçinemediği için çalışmak zorunda kalan emeklilere çok görüyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. CHP, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştır. Anayasa Mahkemesi'nden ivedilikle bir düzenleme bekliyoruz. Bu adaletsizlik ortadan kalksın ve tüm emeklilere 5 bin lira ödensin" dedi.

CHP'li Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. TBMM Genel Kurulu'nda başlattıkları 'adalet nöbeti'nin devam ettiğini belirterek, " Türkiye'de iki yüksek yargı organı arasında çıkan ve bir yargı krizi boyutunu aşıp, bir devlet krizine dönüşen olay bugün itibarıyla 9'uncu gününü doldurmuş bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, 9 Kasım tarihinden bu yana TBMM'yi terk etmeyerek, adalet nöbeti tutmaya 24 esası itibarıyla devam ediyor. Diğer taraftar TBMM bu olayı, görmezden gelmeye yönelik faaliyetini sürdürüyor. Bu süreci aşmak zorundayız. Cumhurbaşkanlığı söylemlerine bakabilirsek, krizi fırsata çevirmek çabasıyla bir anayasa değişikliğinin peşine düştüler. Oysa dün CHP Genel Başkanı ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı görüşmede yerel seçimler öncesi anayasa değişikliği yapabilmek için bir takvimin olamayacağı karşılıklı teyit edildi. Dolayısıyla 'Bu krizi anayasa değişikliğiyle çözmeye çalışırız' demenin, bu meseleyi çözümsüzlüğe sevk etmek olduğu açık. Oradaki amaçlarını biliyoruz ama buna girmeyeceğiz. Peki ne yapılması gerekiyor? Buraya Cumhurbaşkanının müdahale etmesi gerekiyor" dedi.

'AYM'DEN İVEDİLİKLE DÜZENLEME BEKLİYORUZ'

10 Kasım itibarıyla çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını hatırlatan Günaydın, "Her gün emekli yurttaşlarımız bize ulaşıyor ve 'Bu adaletsizliği dile getirin' diyor. 16 milyondan fazla emeklinin yarısı, 7 bin 500 lira ile karnını doyurmaya çalışıyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla vereceğiniz 5 bin liralık ikramiyeyi, geçinemediği için çalışmak zorunda kalan emeklilere çok görüyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. CHP, her zamanki gibi emeklinin, çalışanın, emekçinin yanında olmuş ve konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştır. Anayasa Mahkemesi'nden ivedilikle bir düzenleme bekliyoruz. Bu adaletsizlik ortadan kalksın ve tüm emeklilere 5 bin lira ödensin. 'Buna bütçemiz yok' diyenlerin o bütçeyi nerelere harcadığını bu millet, çok iyi bilmektedir" diye konuştu.

'NEYİN ERTELENMESİNİ İSTİYORSUNUZ?'

Türkiye'nin dış politikasında izlenen zikzakların dün Dışişleri Komisyonu'nda da teyit edildiğini söyleyen Günaydın, "Biliyorsunuz, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusu, Cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye gönderildi. TBMM'de AKP'nin ve MHP'nin toplam oyu, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin onaylanması için yeterli durumda. Peki, ne yaptılar Dışişleri Komisyonu'nda? Bu kararın ertelenmesine karar verdiler. Neyin ertelenmesini istiyorsunuz? ya reddedersiniz ya kabul edersiniz. AKP ve MHP bu konuda konuşmamışlar mı, bir uzlaşısı yok mu? İktidar blokunun kendi içinde böylesine makro konularda bile hemfikir olamaması; Türkiye'nin nasıl savrulduğunun bir başka göstergesidir" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN DERİN DEVLET İLİŞKİLERİNİ ORTAYA ÇIKARMAK'

Günaydın, Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast'ın tahliyesiyle ilgili de "Ogün Samast'a, 17 yaşındayken bu cinayet işlettirilmiştir. Asıl önemli olan Ogün Samast'ın arkasındaki derin devlet ilişkilerini ortaya çıkarmaktır. Oysa görülüyor ki infaz yasasından bu derin devletin soruşturulmasına kadar birçok alanda büyük bir acziyet var. Yurttaşlarımız bize, 'o halde infaz yasasını düzenleyin' diyorlar. Buradan yurttaşlarımıza sesleniyoruz; Türkiye'de, AKP iktidarında muhalefetin hazırladığı herhangi bir kanun teklifinin TBMM'den geçmesi; söz konusu olmamıştır. En haklı tekliflerimizi bile reddederler, gündem önerilerimizi reddederler ve yalnızca kendi iktidar çoğunluğuna dayalı bir tahakkümü Meclis'te gerçekleştirmeye çalışırlar. Dolayısıyla infaz yasasındaki çarpıklıklar da dahil olmak üzere tümü yalnızca iktidar blokunun eseridir" diye konuştu.