CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manavgat'ta Partililere Hitap Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat'ta düzenlenen kamp için partililere hitap etti. Kurultay sonrası üye artışı olduğunu belirten Özel, turizm emekçilerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca yüksek kira sorunu ve gençlerin geleceği konularında da tekliflerde bulundu.

PARTİLİLERE HİTAP ETTİ

Kurultay süreci sonrası partinin durumunun ele alınması ve yerel seçim stratejilerinin belirlenmesi amacıyla Manavgat ilçesinde düzenlenen kamp için Antalya'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililere hitap etti. 130 milletvekili ile Manavgat'ta kampta olacaklarını belirten Özel, "Eğer Antalya'ya ayak bastıysak önce babaevine gideceğiz. Burası CHP'nin evidir. Sadece CHP'lilere ait değildir. Herkes babaevinde doğar, büyür ama kimi ırakta oturur, kimi yakına gelir. Herkes bilir ki başım sıkışırsa babaevinde bana bir yer vardır. Bu babaevinin tapusu ne Özgür Özel'in ne başkasının. Bu baba evinin tapusu sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ündür" dedi.

KURULTAYDAN SONRA ÜYE ARTIŞI

Kurultayın ardından partiye özellikle gençlerden ciddi üye katılımı olduğunu söyleyen Özel, "Burası Türkiye'nin gözbebeği bir yer. Turizmin ve çalışanlarının sorunları var. Oteller kapanıyor, boş sezonla birlikte işten çıkarmalar başlıyor. Evi geçindirmenin zorluğuyla karşı karşıya kalan 10 binlerce emekçi var. Sosyal devlet, emekçisini böylesine hayat pahalılığının ve yüksek kira artışlarının olduğu bir dönemde yüzüstü bırakamaz. Turizm Bakanına ve iktidara sesleniyoruz; turizm emekçilerinin bu kış desteklenmesi lazım" diye konuştu.

'KİRA İÇİN DESTEK VERİLSİN' TEKLİFİ

Yüksek kira sorunu ile ilgili teklif vereceklerini belirten Özel, "Limon ve portakal dalında kaldı, toplanamıyor. Biz Hatay için CHP'li büyükşehir belediyelerini harekete geçirdik. Antalya'da da narenciye üreten bütün şehirlerde bu sorun var. TMO'nun narenciye üreticisine elini uzatması gerekiyor. Yabancılar geliyor, Türkiye'de konut alıyorlar. 400 bin dolar karşılığı ay yıldızlı bayrağın üzerinde olduğu pasaportu yabancılara veriyorlar. Bu durum Antalya'da konut fiyatlarını artırdı. Antalya'ya gelen devlet memurları, esnaf bu kiralarla baş edemiyor. Bunu bütçe görüşmelerinde de teklif edeceğiz. Büyükşehirlerde konut fiyatları bu kadar tırmanmışken, mutlaka bir destek verilmesi gerekiyor. Bunu istiyoruz ve seslendireceğiz" dedi.

'EN BÜYÜK BEKA SORUNU GENÇLERİN GELECEĞİNİ BAŞKA ÜLKELERDE GÖRMESİ'

CHP'nin ezilen, yukarıdan bakılan kişilerin partisi olduğunu söyleyen Özel, "Burası dünyanın en güzel ülkesi. Herkes bu ülke üzerinde hayal kuruyor. Bu ülkenin gençleri dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyor. Birilerinin her seçimde dile getirdiği beka sorunu, bu ülkenin en büyük beka sorunu, gençlerinin geleceğini başka ülkelerde görmesi, oralarda aramasıdır. Gençlere söz veriyoruz; bu ülkeyi sizin hayallerini kuracağınız, gelecekte yaşayacağınız, demokratik güçlü bir ülke haline getireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği'nin tam üyesi haline getirip gencimiz elindeki pasaportuyla istediğinde gittiği, istediği yerde okuduğu ama istediğinde geldiği bir ülke haline getireceğiz. Bu ülkeden umudu kesmeyin. Bu ülke umudun ülkesidir, CHP umudun partisidir" diye konuştu.

Özel, konuşmasının ardından parti binasında milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları ile görüştü. Görüşmenin ardından Özel ve beraberindeki heyet Manavgat'a gidecek.